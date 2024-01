Basket, mistero a Scafati: Logan negli States senza permesso

IL CASO

Con un comunicato stampa Scafati ha fatto emergere il caso Logan: il giocatore sarebbe rientrato negli Stati Uniti senza permesso

Tipico fulmine a ciel sereno. Il cielo è quello di Scafati, ma anche quello che David Logan ha sorvolato per tornare in patria, negli States, nella giornata di ieri. Senza permesso, come denuncia un comunicato stampa emesso dal club. "In prossimità della partenza ha lasciato soltanto un messaggio Whatsapp al general manager e al direttore sportivo". Una vicenda tutta da chiarire, in attesa di un confronto tra le parti.

Domenica, nella vittoria con Treviso, Logan aveva giocato 27 minuti, totalizzando 9 punti e 2 rimbalzi: non la sua miglior performance stagionale. Lo score stagionale parla di 205 punti in 422 minuti complessivi, con prove prestazioni spesso decisive, straordinarie per un atleta di 41 anni.

"Nei confronti dell’atleta, regolarmente sotto contratto e in attesa di valide motivazioni in merito, la società si riserva comunque di adottare ogni necessario provvedimento, a tutela della propria immagine e nel rispetto degli obblighi contrattuali previsti". Questa è la posizione del club, in attesa di aggiornamenti: la frattura si potrà sanare o le strade di Scafati e David Logan si sepereranno?