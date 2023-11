Basket: Milano e Bologna in Eurolega per il riscatto, Venezia subito in campo

LA SETTIMANA EUROPEA

Cinque sfide europee in programma per le italiane: l'Olimpia ospita lo Zalgiris in casa, mentre la Virtus vola a Monaco di Baviera per affrontare il Bayern

© IPA Il miglior modo per rimediare a una sconfitta è tornare immediatamente in campo. Ed è proprio ciò che faranno EA7 Emporio Armani Milano e Virtus Segafredo Bologna, che dopo aver perso in campionato contro Pistoia e Brindisi potranno tuffarsi sull’Eurolega di basket per ritrovare il sorriso. Anche Venezia, Trento e Tortona sono attese dalle sfide europee.

MARTEDÌ 28 NOVEMBRE

La settimana delle italiane comincia da Venezia (3-5), impegnata in EuroCup contro il Veolia Towers Amburgo (1-7). Il girone d’andata dell’Umana Reyer si chiude quindi al Taliercio, contro una formazione che in classifica è subito dietro agli uomini di Spahija.

MERCOLEDÌ 29 NOVEMBRE

Come Venezia, anche Trento è impegnata nella 9ª giornata di EuroCup. Dopo la sconfitta contro il Budcnost, gli uomini di Galbiati affrontano i greci dell’Aris Midea Salonicco con cui condividono il record di tre vittorie e cinque sconfitte.

Anche Tortona scende in campo mercoledì sera, ma per la Basketball Champions League: nella 4ª giornata i piemontesi ricevono la visita del Tofas Bursa, formazione turca già battuta nella gara di andata di quattro settimane fa. Gli uomini di Ramondino, fin qui, hanno sempre vinto in Europa e sono in testa al Girone H.

GIOVEDÌ 30 NOVEMBRE

Le fatiche europee della scorsa settimana si sono fatte sentire ed ecco che sia Milano che Bologna sono reduci da una sconfitta in campionato. L’Olimpia ha l’occasione di rifarsi affrontando la Zalgiris Kaunas in un incontro tra due delle quattro squadre attualmente in parità per il 12° posto, entrambi con record 4-6. Occhi puntati su Maodo Lô, che nell’ultima gara contro la Stella Rossa ha letteralmente trascinato con 32 punti.

Per la Virtus (7-3) ci sarà invece l’ostacolo Bayern Monaco (4-6), che settimana scorsa ha ottenuto un’importantissima vittoria ai supplementari in casa dell'ASVEL di Pozzecco. Osservato speciale della difesa tedesca sarà Toko Shengelia, dominante in questa stagione europea.

L'AGENDA COMPLETA PER COMPETIZIONE

EUROLEGA

EA7 Emporio Armani Milano-Zalgiris Kaunas (giovedì 30 novembre, 20:30)

Bayern Monaco-Virtus Segafredo Bologna (giovedì 30 novembre, 20:30)

EUROCUP

Umana Reyer Venezia-Veolia Towers Amburgo (martedì 28 novembre, 20:00)

Dolomiti Energia Trentino-Aris Midea Salonicco (mercoledì 29 novembre, 20:00)