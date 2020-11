Basket, Milano chiede la sospensione dell'Eurolega e delle coppe

BASKET

Sospendere l'Eurolega e le altre coppe europee e portare a termine i campionati nazionali nei prossimi quattro mesi. E' la proposta dell'Olimpia Milano, esplicitata in una lettera firmata da Ettore Messina e indirizzata ai vertici del basket internazionale. "L'unica scelta logica - evidenzia il coach dell'AX, ricordando, tra le altre cose, le difficoltà logistiche dei viaggi - sembra essere quella di sospendere la competizione europea e consentire ai campionati nazionali di finire la stagione. Dopodiché forse da marzo o aprile, tutti i tornei internazionali possono essere conclusi, si spera, in tempo per preparare le Olimpiadi. E, forse, il Covid sarà limitato o terminato per allora".

Messina si appella all'emergenza sanitaria e al corretto svolgimento dei tornei. "Ogni settimana abbiamo più giocatori o allenatori che risultano risultati positivi, sempre più partite vengono rimandate. Le difficoltà nel viaggiare all'estero stanno aumentando le gravi preoccupazioni per la salute di squadre e arbitri. Presto non ci saranno date disponibili per le gare rinviate. Sempre più i risultati sportivi dipenderanno da chi sarà più fortunato in un determinato momento, avendo meno contagi in squadra rispetto agli avversari. La salute dei partecipanti e l'integrità della competizione sono le priorità", ha concluso.

