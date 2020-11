Basket, Lega A: sei vittorie su sei per l’Olimpia, Trento ko. Crolla Venezia

Continua il percorso netto in vetta alla Lega A dell'Olimpia Milano. Al Forum, le Scarpette Rosse battono Trento 82-75 grazie ad un perfetto secondo tempo: la formazione di Messina, sotto 44-41 all'intervallo, rimonta nell'ultimo parziale, garantendosi la sesta vittoria in altrettante partite di campionato. Secondo ko, invece, per Venezia: la Virtus Bologna vince 83-68 al Taliercio e aggancia la Reyer al secondo posto.