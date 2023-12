Basket, Milano attende l'ASVEL di Pozzecco in Eurolega: "Serve grande attenzione"

AL FORUM

Comincia il Round 15 di Eurolega di basket per l'Olimpia Milano: al Forum c'è il ritorno dell'ex, Pozzecco, ora head coach del Villeurbanne di Tony Parker

© IPA Dopo tre trasferte, l’EA7 Emporio Armani Milano torna a giocare in Eurolega di basket al Mediolanum Forum per un trittico di gare casalinghe (ASVEL Villeurbanne, Panathinaikos e Baskonia). La prima è contro la squadra francese allenata da Gianmarco Pozzecco. Dopo il cambio di allenatore e due vittorie nelle prime quattro partite, la formazione del Poz ne ha perse sei consecutive nonostante alcune ottime prestazioni come contro Bayern e Maccabi.

La squadra francese vale più di quanto dica la classifica: ha giocatori esperti, che in questa competizione hanno ottenuto grandi risultati come la guardia Nando De Colo e Joffrey Lauvergne, americani navigati quali Paris Lee e David Lighty, oltre ovviamente a Tim Luwawu-Cabarrot e all’ala forte Mike Scott, uomo da 555 presenze in NBA che a Virginia ha giocato un anno assieme a Billy Baron. Partita delicata quindi, perché l’Olimpia deve costruire sull’impresa di Barcellona e anche le due buone prove, anche se infruttuose, di Monaco e Belgrado. Rispetto alla squadra che ha segnato 90 punti in Catalogna, viene meno Pippo Ricci che con il suo nerbo, soprattutto a rimbalzo, aveva dato un grande aiuto alla squadra. In compenso debutterà nella competizione Billy Baron, che a Varese domenica scorsa dopo sei mesi di stop ha faticato a trovare spazi naturalmente, ma gradualmente sarà sempre più utile alla squadra allargando il campo e segnando in prima persona (in 13 delle sue ultime 14 apparizioni in Eurolega ha centrato almeno una tripla). Il suo rientro è una grande notizia per l’Olimpia.

© IPA

Le parole di Ettore Messina: “Giochiamo contro una squadra competitiva, che si è sempre battuta fino all’ultimo, cogliendo qualche vittoria e subendo qualche sconfitta con scarti minimi. Sono molto atletici, hanno lunghi di stazza e qualità, hanno organizzazione di gioco, per cui dovremo fare grande attenzione. Siamo anche contenti di accogliere a Milano il commissario tecnico della Nazionale Gianmarco Pozzecco, che ci ha aiutato molto nell’anno dello scudetto del 2022″.