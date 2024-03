Basket, la gioia del nuovo presidente di Treviso: "Vedo una bella coesione"

© Ufficio Stampa

Parlando sulla Tribuna di Treviso, il nuovo presidente della NutriBullet Treviso Basket Matteo Contento ha sottolineato come questa squadra sia imprevedibile, dopo il successo in rimonta contro Reggio Emilia: "Altre volte è successo di partire bene e finire male, come a Napoli dove però mancava Mezzanotte e Paulicap è uscito presto per falli, stavolta il contrario e credo sia meglio continuare così. I ragazzi hanno dimostrato che, quando difendono compatti e coesi e ognuno mette il proprio mattoncino, la squadra c'è, anche se le rotazioni sono un po' corte e qualcuno deve giocare anche fuori ruolo. Poi è vero che il presidente-tecnico era Paolo (Vazzoler, il suo predecessore, ndr), io sono più istituzionale, tuttavia vado agli allenamenti e vedo che i ragazzi si impegnano intensamente, lavorano col sorriso, c'è una bella coesione. Per me questi sono dei bei segnali".