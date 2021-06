Basket: Jokic non giocherà il Preolimpico con la Serbia

BASKET

La stella dei Denver Nuggets: "Il mio corpo ha veramente bisogno di riposo, devo fermarmi".

Anche la Serbia ha i suoi problemi in vista del Preolimpico di basket (29 giugno-4 luglio) che metterà in palio un posto per i Giochi di Tokyo. Nikola Jokic, MVP della stagione regolare della Nba, ha deciso di rinunciare. "Purtroppo devo comunicare che, nonostante il mio grande desiderio - ha spiegato la stella dei Denver Nuggets -, non sono nelle condizioni di giocare per la nazionale. Il mio corpo ha veramente bisogno di riposo, devo fermarmi". Getty Images

L'entourage di Jokic ha fatto anche sapere che, se la Serbia si qualifichera' per Tokyo, non è certa nemmeno la presenza del giocatore in Giappone. Con la sua nazionale Jokic ha giocato nel torneo olimpico di Rio 2016, conquistando la medaglia d'argento alle spalle degli Usa.

Il forfait di Jokic è senza dubbio una buona notizia per l'Italia. La squadra di coach Sacchetti è stata inserita nel torneo di Belgrado e le sue avversarie sono Senegal e Porto Rico. L’altro girone è composto da Serbia, Repubblica Dominicana e Nuova Zelanda. L’Italia, senza Belinelli, Datome e Gallinari. dovrà verosimilmente giocarsi l’accesso alle Olimpiadi contro i padroni di casa della Serbia.

