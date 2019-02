Basket, Italia: Sacchetti ha rinnovato fino al 2021

23/02/2019

Romeo Sacchetti sarà ct della Nazionale di basket fino al 2021: ufficiale il prolungamento di contratto, che era in scadenza quest'anno, come recita un comunicato ufficiale della Federbasket. Sacchetti sarà in panchina non solo al Mondiale, la cui qualificazione è stata conquistata proprio ieri sera a Varese, ma anche nel successivo percorso di avvicinamento all'Olimpiade di Tokyo 2020 e agli Europei del 2021.