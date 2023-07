Basket, il calendario della Serie A 2023/24: Milano-Virtus Bologna a dicembre 

Ancora Armani contro Virtus Bologna

Per rivivere le emozioni dell'ultima finale scudetto bisognerà attendere il 10 dicembre, all'11esima giornata, quando Milano e Bologna si ritroveranno sul parquet del Mediolanum Forum. La gara di ritorno è invece prevista alla Segafredo Arena, alla 22esima giornata, il 10 marzo 2024. L'EA7, grande favorita per la vittoria finale, esordirà nella nuova stagione con il match casalingo contro la NutriBullet Treviso Basket. Per la Virtus invece, debutto in trasferta contro la Givova Scafati Basket.