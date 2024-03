Basket, Grassi carica la Gevi: "Una grande Napoli, ora prendiamoci i play-off"

INTERVISTA ESCLUSIVA

Il presidente partenopeo ai nostri microfoni: "Milano sarà arrabbiata con noi, ma vogliamo giocarcela"

© IPA In un'intervista esclusiva a SportMediaset, il presidente della Generazione Vincente Napoli Basket, Federico Grassi, fa il punto della situazione in vista del finale di stagione. Dopo aver vinto la Coppa Italia, la formazione guidata da Igor Miličić è reduce da due sconfitte di fila: "È un momento che un po’ ci aspettavamo, perché dopo la vittoria della Coppa Italia c’è stato un po’ di appagamento. Però stiamo facendo in modo di ricompattarci e affrontare bene quest’ultimo sprint di sette partite, dove proveremo a coronare il nostro sogno: tornare ai play-off dopo 17 anni. Siamo tutti concentrati per far sì che possa avvenire anche quest’ultimo step, che ci porti più avanti rispetto ai programmi del triennio avviato. Siamo contenti di aver visto una grande Napoli e provare ad arrivare ai play-off".

Sfida al Forum nella prossima giornata, in un remake della finale di Coppa Italia del 18 febbraio: "A Milano troveremo una squadra arrabbiata agonisticamente con noi, visto che viene dalle sconfitte in campionato e Coppa Italia. Soprattutto quella in Coppa Italia credo che per loro sia stata una bella batosta. Però noi proveremo a giocarcela perché vogliamo ribaltare il trend delle ultime giornate, compresa la sconfitta contro Pistoia. Andremo a Milano per giocarcela, per dire la nostra e uscire dal campo a testa alta. Che si vinca o che si perda, il nostro mantra deve essere quello di giocarsi la partita fino all’ultimo secondo".