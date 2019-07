Basket, Gallinari: "L'Italia può essere la sorpresa del Mondiale"

VERSO IL RADUNO

Scatta lunedì il raduno dell'Italia, che dal 31 agosto sarà impegnata in Cina nel Mondiale. Danilo Gallinari, uno dei leader degli azzurri, alza l'asticella: "Nessuno punta su di noi, possiamo essere la sorpresa - dice nel corso di un'intervista di Davide Chinellato alla Gazzetta dello Sport -. Il sogno è arrivare a medaglia. Dipenderà molto da chi incontreremo, ma dobbiamo crederci".

Il Gallo punta sul gruppo: "Questa è una squadra che ha talento, esperienza e il mix giusto per poter vincere le partite che contano". E poi c'è il ct Sacchetti: "Per lui parlano i risultati, nella sua carriera è sempre andato oltre le aspettative per sé e per la sua squadra. Usa favoriti? Sì, anche se venissero con la terza squadra. Sono troppo forti".

Dopo due anni ai Clippers, Danilo nella prossima stagione giocherà con gli Oklahoma City Thunder: "In una squadra che non sappiamo ancora bene come sarà - aggiunge alla Gazzetta dello Sport -. Sono recentemente stato lì per le visite mediche. Vedremo".