Basket, finali scudetto: Milano si prende gara-1 a Bologna

FINALI SCUDETTO

L'Olimpia vince 86-75 all'overtime grazie alla tripla di Napier e a uno scatenato Shields nel supplementare

Si aprono subito con un colpo di scena le finali scudetto della Serie A di basket: alla Segafredo Arena, infatti, l'Olimpia Milano batte 86-75 la Virtus Bologna, che parte fortissimo ma perde il fattore campo. Un successo che, per la formazione di Messina, arriva all'overtime grazie alla tripla di Shabazz Napier che vale il 68-68 e alle conclusioni dall'arco di uno scatenato Shavon Shields. Sabato gara-2, ancora in casa delle Vu Nere.

È troppo presto per parlare di una vittoria che può decidere un'intera serie, ma certamente aver subito invertito il fattore campo è la migliore notizia per l'Olimpia Milano dopo gara-1 delle finali Scudetto. Alla Segafredo Arena finisce 86-75 per la formazione di Messina che si prende il punto dell'1-0 e lo fa grazie a Napier e Shields. Le Vu Nere partono forte e volano anche sul +10 (29-19). Il terzo quarto sorride nettamente agli ospiti, che partono fortissimo e ribaltano il risultato. Nell'ultimo periodo, continua la lotta punto su punto ma se si va all'overtime è grazie alla tripla di Shabazz Napier che vale il 68-68 (21 per lui a fine serata).

Nel supplmentare, poi, si scatena Shavon Shields, che a suon di conclusioni dalla lunga distanza fa scappare i suoi chiudendo addirittura a quota 25 con 6/7 dall'arco. Così, Milano centra subito un successo importantissimo se si considera che in stagione, tra campionato ed Eurolega, non era mai arrivata una vittoria in trasferta nelle partite tra Virtus e Olimpia. Trend che, tra l'altro, aveva caratterizzato anche le scorse Finals. Alla formazione di Banchi non bastano i 16 di Shengelia e i 14 di Belinelli e Cordinier: in gara-2, sabato e ancora alla Segafredo Arena, servirà ben altro per non finire spalle al muro.

IL TABELLINO

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA-EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 75-86

(19-14, 33-25, 48-54, 68-68)

Virtus Segafredo Bologna: Belinelli 14 (2/3 da 2, 3/10 da 3, 1/1 tl), Pajola 7 (2/4 da 2, 3/4 tl), Shengelia 16 (4/10, 2/5, 2/4 tl), Dunston 0, Cordinier 14 (2/6, 2/4, 4/5 tl), Lundberg 10 (2/3, 1/4, 3/3 tl), Dobric 0, Hackett 3 (1/3 da 2, 1/2 tl), Polonara 0, Zizic 8 (3/4 da 2, 2/2 tl), Abass 3 (1/4 da 3). N.e.: Mascolo. All.: Banchi

EA7 Emporio Armani Milano: Tonut 2 (1/4 da 2), Melli 8 (4/11 da 2), Napier 21 (3/6, 4/7, 3/4 tl), Hall 18 (2/4, 3/6, 5/5 tl), Mirotic 7 (1/5 da 2, 5/6 tl), Ricci 0, Flaccadori 0, Shields 25 (2/6, 6/7, 3/4 tl), Hines 5 (2/3 da 2, 1/2 tl), Voigtmann 0. N.e.: Bortolani, Caruso. All.: Messina