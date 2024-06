Basket, finali Scudetto: la Virtus risponde all'Olimpia in gara-2, serie sull'1-1

PLAYOFF SERIE A

Bologna pareggia i conti grazie al 72-64 della seconda sfida alla Segafredo Arena

La Virtus Bologna non sbaglia e batte l'Olimpia Milano in gara-2, pareggiando la serie Scudetto della Serie A di basket. Alla Segafredo Arena finisce 72-64 con la formazione di Banchi che, nonostante una partenza a rallentatore, rimonta e nel finale resiste all'assalto degli uomini di Messina: decisivi i 21 punti di un super Shengelia, inutili i 13 messi a referto da Hall e Mirotic. Adesso, due partite consecutive all'Unipol Forum.

Ci si aspettava inevitabilmente la risposta della Virtus Bologna in gara-2 e la formazione di Banchi non tradisce le attese, anche se spaventa il pubblico della Segafredo Arena: finisce 72-64 ma nel corso del secondo quarto l'Olimpia è addirittura avanti 24-12. Stavolta, tuttavia, è la formazione di Banchi a rimontare, tanto che all'intervallo lungo i padroni di casa sono avanti di un punto (32-31). Un testa a testa che continuerà fino all'ultimo quarto: si parte dal 55-51 dei primi 30 minuti, poi la capolista in Regular Season prende il largo (68-59) e nel finale gestisce il tentativo di rimonta dell'Olimpia che, stavolta non può contare sullo Shields di gara-1, visto che stavolta arrivano la miseria di 5 punti, mentre 9 li mette a referto Napier che aveva toccato quota 21 nell'86-75 di 48 ore prima.

Ci provano Hall e Mirotic, entrambi a 13, ma il protagonista stavolta è Tornike Shengelia: il georgiano realizza 21 punti con un ottimo 9/19 al tiro. Adesso la serie è sull'1-1. Il fattore campo resta tuttavia dalla parte dell'Olimpia che ha due partite all'Unipol Forum di Assago per vincere il suo trentunesimo Scudetto: se conquista gara-3 e gara-4, è campione d'Italia. La Virtus, invece, deve imporsi almeno una delle due volte per guadagnarsi il primo match point ma, soprattutto, per garantirsi l'eventuale gara-5 in casa.

IL TABELLINO

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA-EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 72-64

(12-17, 32-31, 55-51)

Virtus Segafredo Bologna: Belinelli 8 (2/4 da 2, 1/6 da 3, 1/1 tl), Pajola 4 (2/3 da 2), Shengelia 21 (6/13 da 2, 3/6 da 3), Dunston 0, Cordinier 9 (4/5 da 2, 1/2 tl), Lundberg 4 (1/4 da 2, 2/2 tl), Hackett 5 (1/1 da 3, 2/2 tl), Mickey 11 (5/6 da 2, 1/2 tl), Polonara 10 (3/3 da 2, 4/5 tl), Zizic 0, Abass 0. N.e.: Mascolo. All.: Banchi

EA7 Emporio Armani Milano: Tonut 9 (3/6 da 2, 1/3 da 3), Melli 7 (2/5 da 2, 1/2 da 3), Napier 9 (2/5, 1/5, 2/2 tl), Shields 5 (2/5 da 2, 1/1 tl), Mirotic 13 (1/4, 3/9, 2/2 tl), Ricci 0, Flaccadori 2 (1/3 da 2), Hall 13 (3/3, 2/4, 1/2 tl), Hines 4 (1/2 da 2, 2/3 tl), Voigtmann 2 (1/1 da 2). N.e.: Bortolani, Caruso. All.: Messina