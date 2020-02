Basket, Final Eight Coppa Italia: Venezia batte Milano 67-63 nella prima semifinale

COPPA ITALIA

Nella prima semifinale della Final Eight di Coppa Italia l’Umana Reyer Venezia supera 67-63 l’AX Armani Exchange Milano alla Vitrifrigo Arena di Pesaro e attende in finale la vincente di Fortitudo-Brindisi. Il primo quarto termina sul 22-15 per l’Olimpia, nel secondo la Reyer risale fino al 31-29 e si sveglia definitivamente nel terzo, 54-44 per Venezia. Nell’ultimo quarto l’Umana trascinata da Watt (16 punti e 10 rimbalzi) mette in cassaforte il successo.

AX ARMANI EXCHANGE MILANO-UMANA REYER VENEZIA 63-67

La prima semifinale della Final Eight va a Venezia che dopo un inizio difficile rimonta e batte Milano 67-63 trascinata da un Mitchell Watt da 16 punti e 10 rimbalzi in un match dominato dalle difese. Nei primi minuti del primo quarto Tarczewski si fa notare per la grande energia sotto il tabellone, troppe palle perse per Venezia in attacco e in difesa grande difficoltà nell’arginare i lunghi dell’Olimpia, il primo parziale è 12-7 per Milano. L’Armani continua a segnare, Venezia rimane quattro minuti senza bucare la retina. Nel finale la Reyer si risveglia e la prima frazione termina sul 22-15 per i milanesi. Anche nel secondo quarto a rimbalzo l’Olimpia domina ma sbaglia troppo al tiro, Venezia rimane a contatto. I canestri di Rodriguez e Scola costringono De Raffaele a chiamare timeout per urlare in faccia ai suoi nel tentativo di scuoterli. I campioni d’Italia uscenti, forse più stanchi degli avversari a causa delle energie spese al supplementare per eliminare la Virtus, continuano a perdere palloni banali. Milano invece continua a tirare malissimo dall’arco, un primo tempo non spettacolare ma equilibrato si chiude sul 31-29 per l’Olimpia contro una Reyer in ripresa trascinata da Daye. Nel terzo periodo la tripla di Bramos regala il primo vantaggio all’Umana, Tarczewski risponde subito presente. La sfida è punto a punto, Venezia inizia a giocare la sua pallacanestro disciplinata e spaventa l’Armani. Daye è immarcabile, continua la sterilità offensiva dell’Armani e alla fine del terzo periodo la Reyer conduce 54-44. Polveri bagnate per entrambe anche nel quarto conclusivo, non segna nessuno. Daye e Watt da una parte e Scola dall’altra interrompono la carestia di canestri, Milano torna a giocare e il finale è combattuto. Le triple di Bramos e De Nicolao portano avanti l’Umana, Watt chiude i conti a rimbalzo offensivo segnando sul tiro libero sbagliato da Bramos.