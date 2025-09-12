Basket, Europei: Germania e Turchia si sfideranno in finale

La seconda semifinale degli Europei di basket, di fatto, si rivela un autentico show a senso unico. La Turchia è stata bravissima a preparare la partita, con coach Ataman che ha imbrigliato ogni fonte offensiva degli ellenici. Mai davvero pericoloso Giannis Antetokounmpo, che chiude con soli 12 punti, mentre il top-scorer degli sconfitti è Sloukas (15). Le mosse tattiche del ct turco ci regalano una partita squilibrata sin dal via, che si chiude sul punteggio di 94-68 per i turchi: ecco la finale con la Germania, mentre Grecia e Finlandia si giocheranno il bronzo. Non c'è storia fin dai blocchi di partenza, perché dopo il primo quarto la Turchia si trova sul +10 e chiude in vantaggio a metà partita sul +18 (49-31). La gara è ormai indirizzata e i turchi giocano per lo show, con un pubblico caldissimo a loro favore e un protagonista assoluto. Con Cedi Osman (17) acciaccato e Sengun (15) non efficace come in Nba, ruba la scena a tutti Ercan Osmani. Il giocatore dell'Efes chiude infatti con 28 punti, 6/8 da tre e 11/15 al tiro (73%). Numeri mostruosi che gli valgono il ruolo di Mvp e consentono alla Turchia di decollare fino al 94-68 finale.