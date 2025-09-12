Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Basket
EUROBASKET

Basket, Europei: Germania e Turchia si sfideranno in finale

I campioni del mondo in carica sconfiggono 98-86 un'ottima Finlandia, dominio turco: contro la Grecia termina 94-68

12 Set 2025 - 21:54
© Getty Images

© Getty Images

La finale degli Europei di basket sarà una sfida ad alta tensione e dal grande tasso tecnico: si sfideranno infatti Germania e Turchia, dopo due semifinali dominate. I tedeschi, guidati dalle strepitose prove di Schroder (26) e Franz Wagner (22), superano 98-86 la Finlandia. Visibilio turco contro una Grecia irriconoscibile, che viene travolta col punteggio di 94-68 e potrà giocarsi solo il bronzo: decisivo Ercan Osmani (28). 

GERMANIA-FINLANDIA 98-86

Nessuna sorpresa nella semifinale pomeridiana degli Europei di basket: i campioni del mondo della Germania sconfiggono 98-86 la rivelazione-Finlandia. Il match inizia sul filo dell'equilibrio, con soli quattro punti di vantaggio per i tedeschi dopo il primo quarto (30-26), poi emergono i reali valori in campo. Si scaldano e si scatenano Dennis Schroder e Franz Wagner, migliori scorer della finalista con 26 e 22 punti, e al riposo il margine è di 14 punti (61-47). La Finlandia prova a rientrare nel terzo periodo, ma il solo Nkamhoua (21) è in serata: malissimo Markkanen, che tira a 6/17 con uno sconfortante 22% da tre. I finnici non riescono dunque a rientrare in gioco e vengono sconfitti per 98-86, rassegnandosi alla finalina per il bronzo. La Germania, invece, si giocherà il titolo con la Turchia. Sarà una sfida dalle mille declinazioni geopolitiche, visto che i paesi sono legati da un ampio flusso migratorio e da tensioni che durano da decenni.

GRECIA-TURCHIA 68-94

La seconda semifinale degli Europei di basket, di fatto, si rivela un autentico show a senso unico. La Turchia è stata bravissima a preparare la partita, con coach Ataman che ha imbrigliato ogni fonte offensiva degli ellenici. Mai davvero pericoloso Giannis Antetokounmpo, che chiude con soli 12 punti, mentre il top-scorer degli sconfitti è Sloukas (15). Le mosse tattiche del ct turco ci regalano una partita squilibrata sin dal via, che si chiude sul punteggio di 94-68 per i turchi: ecco la finale con la Germania, mentre Grecia e Finlandia si giocheranno il bronzo. Non c'è storia fin dai blocchi di partenza, perché dopo il primo quarto la Turchia si trova sul +10 e chiude in vantaggio a metà partita sul +18 (49-31). La gara è ormai indirizzata e i turchi giocano per lo show, con un pubblico caldissimo a loro favore e un protagonista assoluto. Con Cedi Osman (17) acciaccato e Sengun (15) non efficace come in Nba, ruba la scena a tutti Ercan Osmani. Il giocatore dell'Efes chiude infatti con 28 punti, 6/8 da tre e 11/15 al tiro (73%). Numeri mostruosi che gli valgono il ruolo di Mvp e consentono alla Turchia di decollare fino al 94-68 finale. 

basket
europeo
semifinali

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:20
Finali Playoff, Bologna vince Gara 2

Finali Playoff, Bologna vince Gara 2

01:34
Basketball game evolution

Basketball game evolution: la presentazione del libro

01:19
Belinelli ha detto stop

Belinelli ha detto stop

01:00
DICH ELEONORA BOI TG5 DICH

Eleonora Boi: "Mi piacciono gli horror ma non viverli..."

01:16
MCH PARATA OKLAHOMA CITY THUNDER MCH

La parata dei campioni: che festa per Oklahoma City Thunder

01:57
Il trionfo della Virtus

Il trionfo della Virtus

01:40
MCH FESTEGGIAMENTI BOLOGNA MCH

Bologna è campione d'Italia: le immagini della festa

01:02
MCH DEDICHE POLONARA MCH

Magliette, cori, videochiamata: tutti con Achille Polonara

01:39
DICH PAJOLA BASKET DICH

Pajola a SM: "Abbiamo fatto un lavoro incredibile"

00:44
DICH HACKETT BASKET DICH

Hackett a SM: "Tanta felicità, abbiamo masticato amaro"

01:59
DICH ZANETTI BASKET DICH

Zanetti a SM: "Shengelia? Abbiamo fatto un'offerta, però..."

01:51
DICH BELINELLI BASKET DICH

Belinelli a SM: "Ritiro? Potrebbe essere la ciliegina sulla torta"

02:08
Virtus: è scudetto!

Virtus: è scudetto!

01:26
Lo sport abbraccia Polonara

Lo sport abbraccia Polonara

01:51
Virtus-Brescia 75-65

Virtus-Brescia 75-65

01:20
Finali Playoff, Bologna vince Gara 2

Finali Playoff, Bologna vince Gara 2

I più visti di Basket

Quarant'anni di Nike Air Jordan: all'asta un paio firmato da Michael Jordan

Un gruppo ultras in NBA: l'idea di Wembanyama e dei San Antonio Spurs

Final Eight, Marigona incanta Torino

Basketball game evolution

Basketball game evolution: la presentazione del libro

Martina Caretta, bellezza pugliese per la Coppa Italia LNP

Gianmarco Pozzecco

Pozzecco lascia la Nazionale in lacrime: "Il più grande onore della mia carriera"

Basket ora per ora
Vedi tutti
21:49
Basket, Europeo U16: Italia ko in semifinale con la Lituania
19:39
Basket, Varese: Mauro Villa confermato per la stagione 2025/26
19:10
Basket: riunione Fip-Lba-Lnp a Trieste su emanazione biglietti
13:40
Bonamico, Petrucci: "E' stata una colonna per l'Italia"
17:51
Basket: Forlì esclusa da torneo estivo per motivi di ordine pubblico