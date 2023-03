Basket, Eurolega: tonfo Bologna a Monaco, ora per i playoff è dura 

BASKET

La Virtus gioca con coraggio contro una delle squadre più forti del torneo, ma non basta: finisce 81-68

© ipp Nella 29esima giornata di Eurolega, perde la Virtus Bologna contro il Monaco 81-68. Partita equilibrata in avvio, con gli uomini di Scariolo che chiudono avanti il primo quarto. L’ottimo primo tempo di Teodosic permette agli emiliani di rimanere incollati al match, ma negli ultimi due parziali esce fuori la qualità dei francesi, trascinati da Okobo. La Virtus rimane quindi al dodicesimo posto e complica la propria corsa ai playoff.

AS MONACO-VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA 81-68

Perde Bologna contro il Monaco: in Francia finisce 81-68. I padroni di casa cominciano forti a rimbalzo e la Virtus prova a sfruttare Teodosic per lanciare le proprie transizioni. È proprio la guardia serba a illuminare il primo quarto con le sue triple (sei punti e tre assist nei primi sei minuti), mentre il Monaco si affida ai canestri di Motiejunas. Un primo quarto equilibrato si chiude sul 22-21 per gli uomini di Scariolo. Riparte fortissimo la Segafredo nel secondo parziale e Obradovic è costretto a chiamare il time out sul 9-5. La partita riprende fisica e aperta, con i francesi che si scuotano, ritrovano smalto in attacco e volano a +1. Poi sale in cattedra Okobo (Mvp del match), letale da dentro l’area e prezioso per i compagni. Verso fine tempo si scatena Teodosic, che accorcia e all’intervallo il tabellone dice 41-37. Bologna riparte forte con le triple di Abass, che riportano la Virtus sul -2. Gli emiliani però commettono qualche errore di troppo in difesa e il Monaco scappa via: il terzo quarto finisce 63-53. Negli ultimi dieci minuti i francesi amministrano il vantaggio resistendo agli assalti di Belinelli e compagni e dilagano in transizione fino all’81-68 finale. Si complica ancora quindi la corsa della Virtus ai playoff, che a cinque partite dal termine rimane al dodicesimo posto in classifica.