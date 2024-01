Basket: serata no per le italiane in Eurolega, Bologna e Milano ko

EUROLEGA

La Virtus travolta 84-57 sul campo del Barcellona, destino analogo per l’Olimpia nel 79-62 in casa del Panathinaikos

© Getty Images La ventiquattresima giornata di Eurolega di basket non sorride alle due italiane: la Virtus Bologna cade malamente sul campo del Barcellona con il punteggio sonoro di 84-57. A trascinare i blaugrana uno strepitoso Laprovittola, autore di 16 punti. Ko anche per Milano, 79-62 in casa dei greci del Panathinaikos: per i biancoverdi decisivo Grigonis con i suoi 15 punti. Nona sconfitta per la Segafredo, quattordicesima per l’Armani.

FC BARCELLONA-VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA 84-57

Serata difficile per Bologna, che crolla 84-57 sul campo del Barcellona. Nel difficile campo catalano gli emiliani iniziano piuttosto bene, rimanendo punto a punti grazie soprattutto a Cordinier. Al termine dei primi dieci minuti la squadra di Banchi insegue soltanto di tre lunghezze, sul 20-17. Nel periodo successivo però i Culers mettono il turbo, approfittando anche delle percentuali estremamente basse degli avversari. Laprovittola infila due triple consecutive pesantissime, e i blaugrana scappano via: alla pausa lunga il punteggio è sul 41-27. La difesa bolognese non riesce a contenere il ritmo avversario al rientro in campo dopo l’intervallo, con Laprovittola che è una furia dentro e fuori dall’arco. La Segafredo non riesce più a tornare in scia, nonostante il solito ottimo quarto periodo di Lundberg. Finisce 84-57, con il Barcellona che fa segnare la sedicesima vittoria e sale al secondo posto solitario. Nono ko per Bologna, ora al terzo posto con Fenerbahce e Panathinaikos.



TABELLINO

FC Barcellona-Virtus Segafredo Bologna 84-57

Parziali: 20-17, 41-27, 61-44.

FC Barcellona: Vesely 9 (3/8, 3/4 tl), Kalinic 6 (3/6, 0/3), Laprovittola, Parker 11 (4/4, 1/2), Satoransky 5 (1/1, 0/2, 3/4 tl); Da Silva 2 (1/4), Brizuela 11 (4/6, 1/1), Hernangomez 17 (7/12, 3/4 tl), Jokubaitis 7 (2/5, 1/2), Parra (0/1 da 3), Nnaji, Pauli. All.: Grimau.

Virtus Segafredo Bologna: Cordinier 12 (4/5, 0/3, 4/5 tl), Belinelli 4 (0/3, 1/7, 1/1 tl), Hackett 4 (2/4, 0/2), Mickey 8 (4/7, 0/3), Dunston 4 (2/2, 0/1); Lundberg 11 (1/4, 3/3), Pajola, Dobric 2 (1/2, 0/2), Polonara 6 (3/3, 0/2), Zizic 2 (1/5, 0/2 tl), Abass 4 (2/5, 0/2), Lomasz. All.: Banchi.



PANATHINAIKOS AKTOR ATENE-EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 79-62

Sconfitta anche per Milano, 79-62 in casa del Panathinaikos. Primo tempo difficile per l’Olimpia: i meneghini inseguono di fatto fin dalle prime battute del match, con Grigonis ed Hernangomez che sono micidiali soprattutto dal perimetro. La squadra di Messina cerca di aggrapparsi a Mirotic, ma il lavoro dei greci in attacco continua a fare la differenza. Gli uomini di Ataman chiudono i primi venti minuti in piena fiducia, con ben 16 punti di vantaggio, sul 44-28. L’Armani gioca un terzo quarto sul livello degli avversari, ma il distacco rimane praticamente invariato. Nei seicento secondi finali la squadra di Atene gestisce, mettendo in ritmo anche Grant e Kalaitzakis per prendersi la vittoria con relativa tranquillità. Vince il Panathinaikos 79-62 e fa segnare il quindicesimo successo, al pari di Virtus Bologna e Fenerbahce. Quattordicesimo ko per Milano, ora in dodicesima posizione insieme a Stella Rossa e Bayern.



TABELLINO

Panathinaikos AKTOR Atene-EA7 Emporio Armani Milano 79-62

Parziali: 21-16, 44-28, 57-41.

Panathinaikos AKTOR Atene: Grant 9 (3/5, 1/4), Nunn 10 (2/13, 1/3, 3/3 tl), Lessort 12 (4/7, 4/8 tl), Grigonis 15 (4/4, 2/3, 1/1 tl), Mitoglou 4 (2/4, 0/3); Kalaitzakis 10 (5/5, 0/2), Vildoza (0/2 da 3), Antetokounmpo 4 (2/2, 0/1 tl), Hernangomez 12 (2/2, 2/5, 2/2 tl), Moraitis 3 (1/1 da 3). N.e.: Papapetrou, Balcerowski. All.: Ataman.

EA7 Emporio Armani Milano: Napier 16 (2/3, 2/7, 6/7 tl), Hall 7 (3/4, 0/2, 1/2 tl), Shields 6 (2/6, 0/2, 2/2 tl), Melli 4 (2/8), Poythress 6 (3/4); Lo (0/2, 0/1), McGruder 6 (3/4, 0/3, 0/2 tl), Flaccadori (0/1), Mirotic 11 (1/2, 2/5, 3/4 tl), Hines 6 (3/5), Voigtmann. N.e.: Tonut. All.: Messina.