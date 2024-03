Basket, Eurolega: per Bologna sfida decisiva in Grecia, Milano obbligata a vincere

L'AGENDA EUROPEA

Tre sfide europee in programma per le italiane: torna anche la FIBA Europe Cup per l'Itelyum Varese

Con appena sette gare in programma, ogni sfida di Eurolega di basket diventa decisiva. La Virtus Segafredo Bologna si prepara a un testa a testa di fondamentale importanza in ottica play-off contro l'Olympiacos. Per l'EA7 Emporio Armani Milano la partita ostica contro il Partizan rappresenta una delle ultime occasioni per restare aggrappata al treno play-in. Torna in campo in Europe Cup l'Itelyum Varese.

MERCOLEDÌ 6 MARZO

L'Itelyum Varese torna in campo per la FIBA Europe Cup. La formazione di Bialaszewski sarà impegnata allo Sportovní Centrum di Nymburk contro l'ERA in quella che è la gara d'andata dei quarti di finale. I cechi hanno vinto il Gruppo M, mentre l'Itelyum ha chiuso al secondo posto nel Gruppo N alle spalle dei NINERS Chemnitz.

GIOVEDÌ 7 MARZO

Per il Round 28 di Eurolega la Virtus Segafredo Bologna (17-10) si reca in Grecia per affrontare l'Olympiacos Pireo (16-11): uno scontro diretto a tutti gli effetti per l'accesso ai play-off. Da risolvere il fattore trasferta per le V Nere: nel 2024 solo un successo, con quattro sconfitte di fila.

VENERDÌ 8 MARZO

Per l'EA7 Emporio Armani Milano (11-16) c'è un solo risultato possibile per continuare a sperare almeno nell'accesso ai play-in: la vittoria. Non sarà semplice nella sfida casalinga del Forum contro il Partizan Mozzart Bet Belgrado (13-14), a sua volta a caccia di un posto alla fase successiva.

