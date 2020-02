Basket, Eurolega: overtime fatale per l'Olimpia Milano, vince lo Zalgiris Kaunas

L'Olimpia Milano soffre in Lituania, insegue lo Zalgiris Kaunas per buona parte della partita e poi crolla in un amarissimo overtime: finisce infatti 105-97 per i padroni di casa dopo il 91-91 dei tempi regolamentari. Non bastano ai meneghini i 18 punti di Rodriguez, Micov e Tarczewski: i lituani (21 punti per Hayes) completano così il sorpasso in una classifica di Eurolega che per i ragazzi di Ettore Messina si complica sempre più.