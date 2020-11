Basket, Eurolega: Olimpia ko in casa con la Stella Rossa

BASKET

Si rivela amaro il ritorno al Forum dell'Olimpia Milano in Eurolega. Le Scarpette Rosse, infatti, perdono 87-79 in casa contro la Stella Rossa in un match che le vede sotto nel punteggio per gran parte della gara: i serbi, avanti 48-44 all'intervallo, resistono al tentativo di rimonta della formazione di Messina e allungano nel finale grazie a una grande partita di Jordan Loyd, autore di 17 punti. Milano si aggrappa a Micov (13), ma non basta.

Ad oltre un mese dall'ultima partita in Eurolega in casa (successo per 78-70 contro il Real Madrid), l'Olimpia torna al Forum, ma incassa la terza sconfitta perdendo 87-79 contro la Stella Rossa. Eppure, la partenza è incoraggiante: le Scarpette Rosse chiudono il primo quarto avanti di 5 punti (23-18) grazie soprattutto ai liberi realizzati a turno da LeDay, Delaney e Tarczewski. Nel secondo quarto, la formazione di Messina sembra poter chiudere anche la prima metà di gara in vantaggio, ma i serbi si scatenano e rifilano un 10-1 senza appello sul finale di parziale: è 44-40 per la Stella Rossa all'intervallo.

La musica non cambia nel secondo tempo: la formazione di Obradovic vola rapidamente sul +9 (49-58), e l'Olimpia non può fare altro che limitare i danni, arrivando fino al -2, ma chiudendo sotto 66-60 il terzo parziale. Gli ultimi 10 minuti servono solo a spazzare via le flebili speranze di rimonta di Milano, perché Stella Rossa arriva addirittura al massimo vantaggio di 12 punti (83-71) e gestisce nel finale, chiudendo sull'87-79 e vincendo la quarta partita in Eurolega. Prestazione sontuosa di Jordan Loyd: 17 punti, 3 assist e 5 rimbalzi. Nell'Olimpia il migliore è Micov con 13 punti, mentre il grande ex Kevin Punter, al rientro dopo l'infortunio, riesce solo a chiudere in doppia cifra (10). Terzo ko per la formazione di Messina in sei partite di Eurolega.