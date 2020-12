Basket, Eurolega: Olimpia alla terza di fila, Alba battuta 75-55

EUROLEGA

Nel recupero della gara contro l’Alba Berlino (originariamente prevista per il 30 ottobre e rinviata per la quarantena imposta ai tedeschi dalle proprie autorità sanitarie) l’Olimpia Milano vince 75-55 e conquista il terzo successo consecutivo in Eurolega, una striscia positiva che proietta le scarpette rosse al sesto posto in classifica con 6 vittorie e 3 sconfitte. Protagonisti Punter e LeDay, autori rispettivamente di 14 e 12 punti.

Dopo Zalgiris e Maccabi, arriva un altro successo per l’Olimpia Milano di Ettore Messina, abile a battere 75-55 l’Alba Berlino e a migliorare così la propria classifica in Eurolega che ora recita 6 vittorie e 3 sconfitte. Resta in gara poco meno di un quarto la formazione tedesca che a cavallo tra primo e secondo quarto subisce un netto parziale di 14-0 (Hines e LeDay sugli scudi) e vede scappare l’Olimpia sul 27-13 dopo poco più di 13 minuti. Milano però non è solo attacco: a far la differenza per i padroni di casa nel secondo periodo è la grande pressione difensiva che Datome e compagni riescono a mettere in campo togliendo lucidità ai gialloblù. In questo modo l’Alba perde infatti la bussola quando si trova ad attaccare mentre, dall’altra parte, Milano con Micov, Rodriguez e sprazzi di Shield amplia il proprio vantaggio arrivando a chiudere il primo tempo avanti di 20 lunghezze (42-22). Nel terzo quarto, trascinata dai propri americani, l’Olimpia controlla senza problemi tenendo a debita distanza un’Alba che non sembra avere mezzi e convinzione sufficenti per dare seriamente il via a una rimonta. L’impressione è confermata dalle palle perse e dalle scarse percentuali al tiro che continuano ad affliggere i tedeschi anche negli ultimi dieci minuti che in questo modo diventano in fretta puro garbage time. Per Milano dunque arriva un successo agevole in quello che è solo il primo impegno settimanale in Eurolega visto che giovedì l’Olimpia sarà chiamata alla sfida col Panathinaikos.

