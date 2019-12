Basket, Eurolega: Milano non vince più, l’ASVEL si impone 89-82

BASKET

L’Olimpia Milano prosegue nel suo momento negativo in Europa. Sul parquet dell’ASVEL Villeurbanne arriva infatti il quarto stop consecutivo per la squadra di Ettore Messina, sconfitta 89-82 dai francesi. Milano chiude avanti il primo tempo soprattutto grazie alla coppia Rodriguez-Scola, ma come già successo altre volte scivola indietro nel punteggio nel terzo quarto con appena 16 punti segnati senza poi riuscire a rimontare.

Villeurbanne arriva da quattro sconfitte consecutive, sono tre invece gli stop filati per Milano, la sfida dell’Astroballe è quindi delicata per entrambe le formazioni. I francesi sono di proprietà di Tony Parker, ex stella di quei San Antonio Spurs da cui è passato anche Ettore Messina che nella sua Olimpia ritrova per questa sfida Micov e Gudaitis, subito rilanciati in quintetto. Per uscire da certi momenti servono esperienza, personalità e talento, tutte doti che non mancano a Rodriguez e Scola, protagonisti del primo tempo che Milano chiude avanti 45-38 proprio grazie a una bomba dello spagnolo che inchioda la sirena di metà gara. L’argentino invece sfodera giocate sui due lati del campo che fanno sospettare non abbia 39 anni, reggendo benissimo in difesa e concedendosi alcuni grandi lampi offensivi. Milano prova a scappare con la tripla di Moraschini che nel secondo quarto scrive il +12 per l’Olimpia, francesi che però restano a contatto grazie ai 10 di Lighty.

Terzo quarto che di nuovo si rivela fatale per Milano. L’Olimpia realizza appena 16 punti, tra cui due triple di Rodriguez e Scola che cercano di tamponare la situazione, l’ASVEL però prende il controllo dei rimbalzi e gira partita e punteggio in proprio favore. La squadra di Messina subisce un parziale di 13-2, chiuso dalla partenza in palleggio di Kahudi che regala otto lunghezze di vantaggio ai francesi. Gli ultimi sussulti di Milano nel quarto periodo portano la firma di Brooks e Moraschini che riportano l’Olimpia a soli quattro punti dai padroni di casa che però nel finale chiudono con le giocate in attacco di Lighty, miglior marcatore di serata con 19 punti, e Taylor. Milano si aggiunge così alla lista di nomi eccellenti caduti all’Astroballe (prima dell’Olimpia avevano perso su questo campo Olympiacos, Panathinaikos, Baskonia e CSKA Mosca), ma questo non cambia di molto il gusto agrodolce del quarto stop filato in campo europeo.