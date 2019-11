Basket, Eurolega: Milano non riesce a ripartire, l’Olympiacos dilaga 91-70

BASKET EUROLEGA

L’A|X Armani Exchange Milano perde la seconda gara consecutiva in Eurolega sul campo dell’Olympiacos che si impone 91-70. Primo tempo equilibrato, fatale per la squadra di Ettore Messina un terzo quarto da 31-16 in favore dei greci che costruiscono un vantaggio gestito fino alla sirena finale. Per l’Armani il migliore è Sergio Rodriguez che chiude la serata con 14 punti, dall’altra parte ci sono Spanoulis a 14 e Papanikolaou a 17.

Chacho Rodriguez da una parte, Spanoulis dall’altra. Basterebbe questo per rendere imperdibile la sfida tra Milano e Olympiacos, ma ci sono anche motivi di classifica a rendere importante questa sfida. Proprio lo spagnolo sblocca Milano con la tripla dopo un 5-0 greco nei primissimi minuti, Olimpia che chiude avanti di 4 punti alla prima sirena grazie a un altro paio di bombe mandate a segno da Nedovic e Mack. Ancora Nedovic si fa notare al rientro in campo, poi è il momento dei nomi più attesi. Spanoulis si attiva e dopo un paio di giocate induce Messina al timeout, Milano si affida ancora a Rodriguez che ne infila cinque consecutivi, imitato dall’altra parte da Papanikolau, già in doppia cifra a diversi minuti dall’intervallo lungo. Punteggio che resta in equilibrio, con distanze sempre minime tra le squadre, a metà partita è avanti l’Olympiacos 40-37 con l’appoggio al vetro di Printzesis, Milano però è completamente dentro alla sfida del Pireo.



Al rientro in campo i padroni di casa cercano di tramortire l’Olimpia con una partenza di alto livello, con tre triple infilate una dietro l’altra. Milano accusa il colpo, le palle perse arrivano in doppia cifra, mentre Spanoulis prosegue nel percorso intrapreso nel secondo quarto, con il parziale in favore dell’Olympiacos che si dilata fino al 12-3. Il vantaggio greco invece oltrepassa i 10 punti fino al 58-44 grazie ai liberi proprio di Spanoulis. Milano cerca di aggrapparsi alla sua stella e il Chacho Rodriguez risponde presente almeno dal suo punto di vista, l’Olympiacos però mantiene il comando delle operazioni e dopo tre quarti è avanti 71-53, con 31 punti segnati dopo l’intervallo lungo. L’Olimpia non si scuote, Rubit scrive il +21 greco e per Milano la buca è troppo profonda per risalire, in più la squadra di Messina è in una serata storta in attacco, confermata dagli appena 2 punti messi a segno nella prima metà dell’ultimo periodo. Finisce 91-70 per l’Olympiacos che risale verso le posizioni buone per i playoff, lì dove rimane Milano nonostante il secondo stop filato dopo quello con l’Efes. Forse la classifica è l’unica cosa buona che rimane all’Olimpia dopo la serata del Pireo.