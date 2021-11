Basket, Eurolega: Milano crolla a Kazan, è la seconda sconfitta nel torneo

TRASFERTA AMARA

L’Olimpia cade con un pesante 97-71 per mano della Unics, dopodomani altra partita in Russia contro lo Zenit San Pietroburgo

Arriva a Kazan contro la Unics la seconda sconfitta su dieci partite in Eurolega di basket dell’Olimpia Milano. Un ko pesante in termini di punteggio per la squadra di Ettore Messina, con i russi autori di una partita perfetta in difesa e che si impongono con un netto 97-71 trascinati dagli scatenati Canaan, Brown e Mayo. L’Armani resta prima in classifica a parimerito con il Real Madrid, venerdì altra sfida in Russia allo Zenit San Pietroburgo.

UNICS KAZAN-MILANO 97-71

Brutto passo falso in Eurolega dell’Olimpia Milano, sconfitta 97-71 in Russia dalla Unics Kazan. Per gli uomini di Messina è solo il secondo ko in dieci partite della competizione, una caduta che arriva con un risultato pesante per mano di un avversario sulla carta abbordabile e che lascia i milanesi al primo posto in classifica ma a parimerito con il Real Madrid. Sembra partire forte l’Armani che prova a imporre subito i propri ritmi, ma da metà del primo quarto i russi si riorganizzano in difesa e non concedono più nulla agli avversari. In compenso, Canaan, Brown e Mayo sono scatenati e allora il Kazan allunga fino al +11 all’intervallo lungo.

La Unics gioca la partita perfetta e l’Olimpia non riesce a trovare la chiave per scardinare la perfetta difesa russa: Melli e Datome provano a suonare la carica per la rimonta (10 punti ciascuno a fine match) ma il Kazan è scatenato, non sbaglia niente nei tiri da tre e in chiusura di terzo quarto arriva addirittura a un pesante vantaggio di +22. Messina è sconfortato, i suoi si innervosiscono e diventano imprecisi, non è la solita Armani mentre la squadra russa è in stato di grazia e allora la partita di fatto si chiude già nella terza frazione. Poi nell’ultimo quarto l’Armani si scioglie ulteriormente e il ko diventa quasi umiliante con un distacco pesantissimo che arriva fino a 35 punti per poi scendere al 26 finale. Ora per Milano non c’è neanche tempo di rifiatare: venerdì alle 18.45 è già in programma la seconda trasferta russa a San Pietroburgo contro lo Zenit.