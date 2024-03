Basket, Eurolega: Milano contro il Baskonia con Shields e Tonut, ma senza Ricci

LA VIGILIA EUROPEA

Le parole di Ettore Messina prima del match di Vitoria per il Round 29 di Eurolega di basket

L'EA7 Emporio Armani Milano (12-16) prova a prolungare l’inerzia costruita battendo il Partizan anche a Vitoria, sul campo del Baskonia (15-13), per il 29° turno di Eurolega di basket. Per la squadra basca si tratta di una partita cruciale per consolidare la propria posizione nei play-in e per l’Olimpia altrettanto, ancora con la speranza qualificazione viva. Shavon Shields, indisponibile nell’ultimo turno di campionato a Bologna, dovrebbe essere in grado di giocare a Vitoria dove l’Olimpia riavrà a disposizione anche Stefano Tonut (out invece Alex Poythress e Pippo Ricci, che si è fermato in allenamento e verrà rivalutato nei prossimi giorni). Nel roster non ci sarà nemmeno Rodney McGruder, che ha lasciato Milano per motivi personali.

Così ha parlato Ettore Messina: "Affrontiamo l’ennesima partita in assetto rimaneggiato, ma giochiamo per rimanere nella competizione e quindi per noi la gara di Vitoria equivale a una finale. Il Baskonia è reduce da una grande vittoria in campionato con il Barcellona ed è una squadra che riesce a giocare a ritmi molto alti e ha notevole facilità nella costruzione di tiri da tre punti. Di conseguenza, dovremo avere una difesa solida, di alto livello, e abbinarla a un attacco molto equilibrato che non ci esponga alla loro transizione".

È anche una partita con tante implicazioni all’interno di una settimana delicata in cui l’Olimpia andrà poi a Venezia prima di un doppio turno di Eurolega di basket che comincerà a Montecarlo e finirà in casa con il Fenerbahce. I due allenatori, Ettore Messina e Dusko Ivanovic, si sono incontrati nella prima finale di EuroLeague della storia nel 2001 e il coach montenegrino era già allora a Vittoria dove ha allenato in quattro momenti distinti della sua carriera. Shavon Shields ha giocato due anni a Vitoria vincendo nel 2020 il titolo spagnolo. Altri ex sono Jo Voigtmann da una parte e Jordan Theodore dall’altra.