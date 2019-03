Basket, Eurolega: Milano cade al PalaDesio, il Panathinaikos vince 95-83

22/03/2019

L’Olimpia si porta subito sul 5-0 grazie a Nunnally, che fa 3/3 dalla lunetta, e alla penetrazione vincente di James. Calathes e Papapetrou segnano i primi punti per i greci, che rimontano anche il secondo tentativo di fuga dell’Armani (9 pari a metà quarto). Micov risponde con una tripla alla schiacciata di Gist. Al 7’ Tarzczewski e James hanno già commesso due falli ciascuno. Gist e Thomas portano il Panathinaikos sul 13-17 e coach Pianigiani chiama timeout. Langford sembra inarrestabile con un meraviglioso step back, ma James non è da meno e gli replica con la tripla del 20-23 con la quale si chiude il primo periodo, visto che il tiro da tre punti nel finale di Papapetrou era partito dopo il suono della sirena. Una tripla di Kuzminskas riporta Milano a -1, ma Langford va a bersaglio con un’altra tripla. Thomas prende un tecnico per avere protestato platealmente contro l’arbitro; il libero di Kuzminskas vale il 29-30. Gist va a segno con un bel gancio e Calathes punisce l’errore precedente di Nunnally (29-34). Il Pana vola sul +6 con la tripla di Kilpatrick, James lo imita subito dopo e in più subisce il fallo in attacco Kuzminskas, che dalla lunetta fa 2/2 (38-39). Serie di sorpassi e controsorpassi con protagonisti Brooks, Calathes, Kuzminskas e Langford, prima che la tripla di Jerrells dall’angolo a fil di sirena determini il 47-44 a fine primo tempo.



Dopo l’intervallo lungo la formazione allenata da Rick Pitino parte col piede sull’acceleratore con un parziale di 7-0, dopo 1 minuto e 20 secondi, grazie ai colpi di Kilpatrick e Calathes (47-51), ma l’Olimpia non ci sta e ribalta con James e la tripla di Nunnally. La gara si infiamma. Un tiro da tre di Micov, un layup di Calathes e la schiacciata di Thomas valgono il 55 pari. Botta e risposta continui tra le due squadre, con Micov e Papapetrou che mettono a segno una tripla ciascuno. Langford in campo aperto infila il 64-65 e poi la sua ennesima bomba sancisce il nuovo +4 per i greci. Arriva il quarto fallo per James e con i due liberi di Langford il Pana vola sul 64-70 e ottiene alla fine del terzo tempo il +8 col contropiede vincente di Papapetrou (64-72). L’ultimo quarto diventa una pura formalità per il Pana: Kilpatrick piazza la tripla del massimo vantaggio del +16. Nedovic e Nunnally non bastano per arrestare la furia dei greci che si impongono 95-83. Sesta vittoria consecutiva in Eurolega per il Panathinaikos, mentre si complica il cammino di Milano che giovedì prossimo ospiterà il Fenerbahce.