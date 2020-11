Basket, Eurolega: l'Olimpia rialza la testa, Zalgiris battuto al Forum

L'Olimpia Milano rialza la testa e, dopo due sconfitte di fila, torna a vincere in Eurolega. Nel secondo match consecutivo al Forum, le Scarpette Rosse battono 98-92 lo Zalgiris Kaunas al termine di una partita in cui la formazione di Messina spreca il +20 accumulato nel corso del terzo quarto, ma resiste e porta a casa un successo fondamentale. Grande serata per Kevin Punter e Zach LeDay, rispettivamente a quota 22 e 20 punti.