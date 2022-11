Basket Eurolega: la Virtus vince il derby italiano, ko l'Olimpia

EUROLEGA

I bolognesi rimontano lo svantaggio del primo quarto, allungano nella fase centrale della partita e gestiscono nel finale: Milano va ko col punteggio di 64-59

© ipp Il derby italiano di Eurolega va alla Virtus Bologna, che ottiene così la sua seconda vittoria nella competizione, dopo l'impresa contro il Real Madrid: sconfitta 64-59 l'Olimpia Milano in una gara ad altissima tensione. L'EA7 scatta nel primo quarto, portandosi addirittura sul +11, ma si spegne nella fase centrale della partita. I bolognesi rimontano e vanno sul +15, per poi gestire nel finale. Sugli scudi Teodosic, con 15 punti.

Il derby italiano di Eurolega va alla Virtus Bologna, che rimonta e sconfigge 64-59 l'EA7 Emporio Armani Milano: seconda vittoria per i ragazzi di Scariolo, che avevano battuto il Real Madrid. Dopo un'iniziale fase di equilibrio, l'Olimpia effettua il primo scatto: Melli e Ricci firmano il +5, ma Teodosic ferma la fuga degli avversari. Il finale, però, è tutto meneghino: i canestri di Davies e la tripla di Mitrou-Long fanno chiudere il primo quarto sul 23-12 per l'EA7, con un +11 che sembra rassicurante ma non lo è. La Virtus ha infatti una reazione rabbiosa nell'avvio del secondo periodo, annullando tutto il vantaggio con un'autentica sfuriata: si torna sul -1 per i bolognesi, Tedosoci firma il sorpasso con una tripla e Shengelia amplia il vantaggio. Bologna domina nel secondo quarto, con un parziale di 27-12, e si porta sul 39-35 a metà partita. La rimonta subita manda in tilt Milano, e Bologna arriva sul +10 coi canestri consecutivi di un estremamente ispirato Shengelia. Davies prova a suonare la carica, ma l'inerzia della partita è tutta virtussina: la tripla di Cordinier e i due punti di Jaiteh portano al +12 al termine del terzo periodo. L'ultimo quarto è di pura gestione per Bologna, che dopo aver allungato fino al +15 si limita a gestire le sfuriate dei milanesi: inutile la reazione finale, coi canestri di Pangos e Hall, vince 64-59 la Virtus. Sugli scudi Teodisic (15 punti) per i virtussini, che portano in doppia cifra anche Mickey (14) e Shengelia (12). All'Olimpia non bastano i 13 punti di Mitrou-Long, arriva il terzo ko in sei gare.