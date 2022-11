Basket, Eurolega: la Virtus Bologna travolge il Valencia, terzo successo nelle ultime quattro

EUROLEGA

Ottima prestazione degli uomini di Scariolo che passano 89-59 in casa, spagnoli ko dopo tre vittorie

© ipp Prosegue il buon momento della Virtus Bologna in Eurolega. La squadra allenata da Scariolo colleziona la terza vittoria nelle ultime quattro partite e passa anche contro il Valencia in casa col netto punteggio di 89-59. Partita non facile sulla carta contro gli spagnoli reduci da tre vittorie consecutive, ma i bolognesi partono forte e amministrano al meglio il vantaggio fino alla sirena: 16 punti per Mickey e 15 per Cordinier.

Terza vittoria nelle ultime quattro partite di Eurolega per la Virtus Bologna, sempre nelle zone basse della classifica ma in ripresa dopo un avvio di competizione sottotono. Quattro successi e quattro sconfitte in otto partite totali, Valencia invece ko dopo tre vittorie di fila a certificare l’ottima prestazione della squadra di Scariolo che la spunta col travolgente punteggio di 89-59. Avvio fulminante dei padroni di casa che iniziano il secondo quarto con uno scarto di addirittura 22 punti, il Valencia prova a reagire ma la Virtus rispedisce al mittente i tentativi di rimonta e all’intervallo lungo è +17. La ripresa inizia con cinque minuti di ritardo per problemi al tabellone, la Virtus trascinata da Mickey e Cordinier (rispettivamente 16 e 15 punti ciascuno a fine match) non si distrae e riparte da dove aveva lasciato, anzi: il massimo vantaggio sale fino a +27 e l’ultimo quarto diventa quindi una semplice passerella trionfale dei padroni di casa che dilagano, con gli ospiti mai in partita. Prossima sfida per la Virtus Bologna mercoledì prossimo alle 20 in casa del Panathinaikos.

