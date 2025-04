Basket, Eurolega: chiusura amara per Bologna, il Barcellona vince 91-87

FC BARCELLONA-VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA 91-87

Bologna combatte fino alla fine, ma in casa del Barcellona arriva la sconfitta numero 25 della campagna europea. Nel primo quarto i padroni di casa mettono subito il muso in avanti, trascinati da un super Punter (20 punti totali nella gara). Dopo i primi dieci minuti i catalani conducono 23-16, e nel secondo periodo le cose non cambiano: gli emiliani aumentano le loro percentuali con Clyburn e Holiday, ma il divario all’intervallo resta lo stesso: 45-38 e V-nere a inseguire di 7. Dopo la pausa lunga si mette in moto anche Shengelia: gli uomini di Ivanovic si presentano a seicento secondi dal termine sul -6, con il punteggio di 71-65. Holiday e Shengelia spingono la Segafredo anche fino al sorpasso, ma sul rettilineo finale Parker è glaciale e spinge i Culers alla vittoria. Ventesimo successo per il Barcellona, Bologna chiude la regular season a sole nove vittorie su trentaquattro.