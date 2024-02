Basket, Eurolega: Bologna torna alla vittoria, Valencia ko 87-74

EUROLEGA

La Virtus contro gli spagnoli registra il diciassettesimo successo europeo, trascinata da Belinelli e Mickey

© ipp Torna alla vittoria europea Bologna, che nel ventisettesimo turno di Eurolega si impone in casa contro il Valencia con il punteggio di 87-74. Dopo un primo periodo non semplice (con l'infortunio di Shengelia) la Virtus mette il turbo nel secondo quarto, trascinata da un super Belinelli da 16 punti e da uno straordinario Mickey. Non sono bastati i 20 di Jones agli spagnoli. Diciassettesimo successo per la Segafredo, al netto di dieci sconfitte.

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA-VALENCIA BASKET 87-74

Ritrova il successo la Virtus Bologna, 87-74 alla Segafredo Arena contro il Valencia. Gli ospiti cominciano molto bene, e mettono subito il turbo trascinati da Brandon Davies. Le V-nere perdono Shengelia dopo sei minuti per infortunio, ma rimangono aggrappate alla partita grazie a Cordinier: alla prima pausa breve gli ospiti sono sopra di due punti, sul 20-18. Il lavoro di Mickey e Lundberg spinge la Virtus al sorpasso, con Belinelli che spara la tripla del +6. L’inerzia del match si sposta completamente dalla parte degli emiliani, che continuano a incrementare il loro vantaggio con Polonara e Cordinier. Gli ospiti non riescono più a impedire agli avversari di segnare, e all’intervallo gli uomini di Banchi sono avanti di ben dodici lunghezze, sul 44-32. All’uscita dagli spogliatoi l’incontro rimane in equilibrio: gli iberici cercano di rientrare sotto il segno di Jones, ma devono fare i conti con un Mickey in serata di grazia, oltre al solito Belinelli. Il Valencia rosicchia qualche punto, arrivando sul -8 a seicento secondi dal termine. Nel quarto conclusivo Jones prova in tutti i modi ad accendere la rimonta per la squadra di Mumbru, ma la difesa bolognese e il nervosismo degli spagnoli fanno la differenza. Vince Bologna 87-74 e registra il successo numero diciassette, a fronte di dieci sconfitte.



TABELLINO

Virtus Segafredo Bologna-Valencia Basket 87-74

Parziali: 18-20, 44-32, 65-57.

Virtus Segafredo Bologna: Hackett 5 (0/2, 1/2, 2/2 tl), Cordinier 12 (4/5, 1/3, 1/2 tl), Belinelli, Dunston 8 (4/5), Shengelia (0/1, 0/2); Mickey 14 (5/10, 1/2, 1/3 tl), Lundberg 11 (3/4, 1/4, 2/2 tl), Pajola 9 (1/2, 1/4, 4/4 tl), Polonara 5 (1/1, 1/5), Abass 3 (1/3 da 3), Zizic 4 (1/2, 2/2 tl). N.e.: Dobric. All.: Banchi.

Valencia Basket: Anderson 4 (2/3), Pangos 6 (2/3 da 3), Jones 20 (5/7, 2/2, 4/4 tl), Inglis 1 (0/6, 1/2 tl), Davies 9 (2/3, 1/2, 2/2 tl); Harper 5 (1/3, 0/2, 3/4 tl), Puerto, Reuvers 7 (1/4, 1/2, 2/2 tl), Pradilla 8 (4/5, 0/2 tl), Jovic 5 (2/3, 1/1 tl), Robertson (0/1 da 3), Ojeleye 9 (2/6, 0/2, 5/5 tl). All.: Mumbru.