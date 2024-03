Basket, Eurolega: Bologna sogna il colpo sul Real Madrid, Milano in Spagna

L'AGENDA EUROPEA

Tre sfide europee per le nostre italiane tra Eurolega e Europe Cup di basket: in campo Virtus, Olimpia e Varese

La lotta per i play-off di Eurolega di basket è sempre più intensa per la Virtus Segafredo Bologna, che nel prossimo turno dovrà affrontare il Real Madrid capolista, ma reduce da tre k.o. di fila. Nessun calcolo da fare per l'EA7 Emporio Armani Milano che deve battere il Baskonia per continuare la caccia ai play-in finché l'aritmetica lo consente. L'Itelyum Varese vuole le semifinali di Europe Cup.

© IPA

MERCOLEDÌ 13 MARZO

Dopo aver vinto con autorità la sfida d'andata, l'Itelyum Varese vuole chiudere la pratica ERA Nymburk per superare i quarti di finale di FIBA Europe Cup. Passerà in semifinale chi avrà il punteggio più alto nella somma tra andata e ritorno.

GIOVEDÌ 14 MARZO

Dopo l'esaltante successo allo scadere sul Partizan, l'EA7 Emporio Armani Milano (12-16) cerca un'altra vittoria per portare avanti il sogno play-in. Una corsa quasi disperata, ma che ancora non chiude le porte considerando l'aritmetica. L'Olimpia volerà in Spagna per affrontare il Baskonia Vitoria-Gasteiz (15-13), a sua volta chiamato a vincere per consolidare la propria posizione nei play-in.

VENERDÌ 15 MARZO

Imperdibile la gara della Virtus Segafredo Arena: Bologna (17-11) prova il colpaccio contro la prima della classe, un Real Madrid (22-6) in aria di crisi con la panchina di Chus Mateo che non sembra così salda. Non c'è momento più adatto per tentare di stendere i Galacticos e centrare un successo che sarebbe fondamentale sulla strada trafficata per i play-off di Eurolega.

© IPA

L'AGENDA COMPLETA PER COMPETIZIONE

EUROLEGA

Baskonia Vitoria-Gasteiz-EA7 Emporio Armani Milano (giovedì 14 marzo, 20:30)

Virtus Segafredo Bologna-Real Madrid (venerdì 15 marzo, 20:30)