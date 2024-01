Basket, Eurolega: Bologna è una meraviglia, battuto anche il Bayern Monaco  

EUROLEGA

La Segafredo trionfa in rimonta 85-83 contro i bavaresi e fa tredici su diciotto, solo il Real Madrid è sopra in classifica

© italyphotopress Nella diciottesima giornata di Eurolega di basket trionfa ancora la Virtus Bologna, che si impone per 85-83 alla Segafredo Arena contro il Bayern Monaco in rimonta. I bavaresi conducono di fatto per tutta la gara, grazie a un incontenibile Edwards e all’eterno Ibaka. Nei minuti finali Hackett e Lundberg trascinano le V-nere al successo. Tredicesima vittoria su diciotto per gli emiliani, secondi soltanto al Real Madrid.

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA-BAYERN MONACO 85-83

Tredicesimo successo per Bologna in Eurolega, 85-83 in casa contro il Bayern Monaco. Nel primo periodo si scatena subito Edwards tra le file dei bavaresi, incontenibile per la difesa di casa. Hackett tiene a galla le V-nere, che chiudono i primi dieci minuti sotto di due punti. Nel quarto successivo si iscrive alla partita anche Serge Ibaka, infallibile sia dentro che fuori dall’arco. Pajola e Lundberg segnano punti pesanti per la Segafredo, che alla pausa lunga insegue il Bayern di quattro punti, sul 46-42. Le percentuali dei tedeschi rimangono altissime anche dopo l’intervallo, con Edwards e Francisco che salgono in cattedra in più occasioni. Nonostante l’affanno Bologna rimane aggrappata al match, sempre a quattro lunghezze di distanza (69-65). Nei dieci minuti conclusivi Obst prova a mandare il Bayern in fuga con due triple sontuose, ma i bolognesi rimangono a contatto grazie al super lavoro di Hackett. Belinelli segna tre punti fondamentali per il pareggio, con Cordinier che poi firma il sorpasso in schiacciata con il tap-in. Nei secondi decisivi ci pensa ancora una volta Lundberg, con un tiro in sospensione difficilissimo che non tocca nient’altro che la retina. Vince Bologna 85-83 e consolida il secondo posto in classifica, con sole cinque sconfitte in diciotto appuntamenti.

TABELLINO

Virtus Segafredo Bologna-Bayern Monaco 85-83

Parziali: 22-24, 42-46, 65-69.

Virtus Segafredo Bologna: Belinelli 16 (2/7, 2/8, 6/8 tl), Shengelia 18 (4/7, 2/7, 4/6 tl), Hackett 15 (2/4, 3/5, 2/4 tl), Cordinier 11 (3/10, 1/1, 2/2 tl), Dunston 4 (2/3); Lundberg 9 (3/5, 1/3), Pajola 8 (1/1, 2/2), Polonara 3 (1/1 da 3), Abass (0/1 da 3), Zizic 1 (1/2 tl). N.e.: Lomasz, Mascolo. All.: Banchi.

Bayern Monaco: Edwards 22 (7/8, 2/6, 2/2 tl), Ibaka 15 (3/3, 3/4), Booker 6 (3/5, 0/2), Bonga 5 (1/2, 1/2), Bolmaro 5 (1/2, 1/1, 0/2 tl); Weiler-Babb 4 (0/2, 1/4, 1/2 tl), Francisco 12 (2/5, 1/4, 5/5 tl), Radoncic 2 (2/2 tl), Lucic (0/1, 0/1), Obst 12 (4/8 da 3), Brankovic, Giffey. All.: Laso.