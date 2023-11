Basket, Eurolega: Bologna di nuovo in campo contro un Panathinaikos in vena

LA VIGILIA

La squadra di Banchi impegnata in Grecia per la 9ª giornata di Eurolega con un obiettivo chiaro: vincere per confermare la posizione in classifica alle spalle del Real Madrid capolista

© IPA Appena tre giorni dopo la sfida ricca di emozioni contro Milano, la Virtus Segafredo Bologna è già pronta a tornare in campo per una nuova partita di Eurolega di basket: le V Nere volano ad Atene per il match di domani, venerdì 17 novembre (palla a due alle 20:15), contro il Panathinaikos. I greci vivono un buon periodo di forma (record 4-4), figlio della vittoria schiacciante per 85-99 sull'ALBA Berlino, ma soprattutto del successo per 73-71 sullo Zalgiris Kaunas.

PANATHINAIKOS ATENE-VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA (venerdì 17 novembre, ore 20:15)

La Virtus, che si presenta a questo nono turno di Eurolega di basket con il record di 6-2 e con il secondo posto della classifica in tasca, è ancora in emergenza lunghi a causa delle assenze di Jordan Mickey e Achille Polonara. Ma la vittoria nel derby italiano contro l'Olimpia ha detto soprattutto una cosa: la formazione, fin qui guidata magistralmente da Luca Banchi, fa del collettivo il suo punto di forza. Un gruppo in cui a turno ognuno si può esaltare. Un esempio? Iffe Lundberg, ai margini nella precedente gestione targata Scariolo, si è preso la scena nel match casalingo contro Milano.

© IPA

Che squadra è quella allenata da Ergin Ataman? A Kostas Sloukas il compito di dirigere l'orchestra creando occasioni, mentre Marius Grigonis viene utilizzato come ibrido tra una guardia tiratrice e un 3&D che funga da collante tra le due metà campo. I lunghi Mathias Lessort e Konstantinos Mitoglou (ex-Olimpia) si dividono i compiti offensivi e a rimbalzo. Attenzione poi al nuovo arrivato Kendrick Nunn, guardia in grado di occupare anche lo spot di playmaker con quattro stagioni in NBA alle spalle. Di questo, ne ha parlato anche Banchi: "Il Panathinaikos è certamente una delle squadre regina del mercato estivo che, con l’arrivo di coach Ataman, ha portato ad Atene giocatori di altissimo profilo ed esperienza internazionale, come Sloukas, Lessort, Hernangòmez, Vildoza e Grant. Un occhio di riguardo all’eccellente rendimento di Mitoglou che sta inanellando prestazioni di altissimo profilo che lo rendono una delle principali minacce per la nostra squadra, insieme all’impatto fisico dei centri e alla creatività e alla pericolosità realizzativa delle loro guardie".

"Continuiamo a gestire l’emergenza - prosegue l'allenatore della Virtus - chiedendo alla squadra di limitare l’impatto che, una compagine così fisica come il Panathinaikos potrà avere nel pitturato, rispondendo all’eccellente momento di forma che stanno vivendo, reduce da due vittorie consecutive. Dopo Milano chiederemo ai nostri uomini di produrre un’altra gara di elevati contenuti tecnici e agonistici, consapevoli che la nostra organizzazione su entrambe le metà campo possa permetterci di espugnare un parquet tradizionalmente ostico come Oaka".

© ufficio-stampa

Anche Ognjen Dobric ha parlato alla vigilia della gara: “Abbiamo di fronte una delle sfide forse più dure, contro una squadra tosta che ha costruito un roster di alto livello. Giocheremo inoltre in un’atmosfera molto calda come tutti sappiamo essere Oaka. Da parte nostra dobbiamo continuare a migliorare e costruire la nostra identità, soprattutto in una partita come quella di domani".