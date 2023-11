Basket, Eurolega: Bologna attende il Fenerbahçe, Milano contro la Stella Rossa di Napier

LA SETTIMANA EUROPEA

Grandi match di basket in Europa, con ben 6 formazioni italiane impegnate tra Eurolega, EuroCup, Champions League ed Europe Cup

© IPA Dopo due successi di fila tra Eurolega e Serie A di basket, Milano si prepara per il match contro la Stella Rossa di Napier che in estate ha salutato proprio l'Olimpia. Sfida turca contro il Fenerbahçe per la Bologna di Banchi che cerca il riscatto dopo la sconfitta in casa del Panathinaikos. Trento, Venezia, Sassari e Varese le altre squadre italiane attese da una intensa settimana europea.

MARTEDÌ 21 NOVEMBRE

Dopo aver rialzato la testa in campionato, la Dolomiti Energia Trentino (3-4) vola in Montenegro per l'8º round di EuroCup per riscattare la pesante sconfitta di una settimana fa contro il Cluj. Affronterà il Buducnost VOLI Podgorica (2-5) del nuovo allenatore Andrej Zakelj, che cercherà di iniziare con una vittoria.

MERCOLEDÌ 22 NOVEMBRE

Con due vittorie consecutive all'attivo in EuroCup, l'Umana Reyer Venezia (3-4) cerca la terza di fila in trasferta contro il Prometey Slobozhanske (3-4). La squadra di casa potrebbe far esordire il nuovo acquisto Rob Gray, MVP delle Finals di EuroCup 2021. L'uomo più in forma della Reyer è Barry Brown, che ha segnato 21 e 24 punti nelle ultime due gare contro Cedevita e Wolves.

Al PalaSerradimigni il Banco di Sardegna Sassari (1-2) affronta l'MHP RIESEN Ludwigsburg (1-2) per la 4ª giornata di Champions League cercando di replicare l'ottima prestazione in casa dei tedeschi che è valsa la prima e fin qui unica vittoria in Europa.

L'Itelyum Varese (versione europea della Openjobmetis), in testa al Girone I con il Göttingen (5-1), vola nella capitale della Georgia per il 6º turno di Europe Cup. Affronterà la BC TSU Tbilisi (1-4), travolta dalla formazione di Bialaszewski 109-83 nella sfida di andata.

GIOVEDÌ 23 NOVEMBRE

Con 6 vittorie e 3 sconfitte nelle prime 9 giornate di Eurolega, la Virtus Segafredo Bologna ospita il Fenerbahçe Beko Istanbul (5-4) dopo il KO rimediato in casa del Panathinaikos. Le V Nere, reduci da 5 vittorie interne consecutive in Europa, affrontano una formazione in striscia negativa da 3 gare e che non vince dal 2 novembre. L'unico precedente stagionale contro una squadra di Istanbul sorride agli uomini di Banchi, che a inizio mese sempre alla Virtus Segafredo Arena hanno battuto l'Efes.

VENERDÌ 24 NOVEMBRE

L'EA7 Emporio Armani Milano (3-6) è pronta a volare a Belgrado per l'attesissima sfida della 10ª giornata di Eurolega contro la Stella Rossa Meridianbet (3-6) dell'ex Shabazz Napier, che in estate ha deciso di non rinnovare con la formazione guidata da Messina. Le due vittorie di fila, in Europa contro l'Efes e in campionato contro Venezia, hanno riportato un po' di sereno in casa Olimpia, sempre più trascinata da un Devon Hall in grande spolvero nel ruolo di playmaker.

L'AGENDA COMPLETA PER COMPETIZIONE

EUROLEGA

Virtus Segafredo Bologna-Fenerbahçe Beko Istanbul (giovedì 23 novembre, ore 20:30)

Stella Rossa Meridianbet Belgrado-EA7 Emporio Armani Milano (venerdì 24 novembre, ore 20:30)

EUROCUP

Buducnost VOLI Podgorica-Dolomiti Energia Trentino (martedì 21 novembre, ore 19:00)

Prometey Slobozhanske-Umana Reyer Venezia (mercoledì 22 novembre, ore 18:00)

CHAMPIONS LEAGUE

Banco di Sardegna Sassari-MHP RIESEN Ludwigsburg (mercoledì 22 novembre, ore 20:30)