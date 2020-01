Basket, Eurolega: a Istanbul non c'è storia, Milano travolta 88-68 dall'Efes  

EUROLEGA

Milano non riesce nell'impresa e perde 88-68 al Sinan Erdem Dome di Istanbul. Troppo superiore l'Efes, che dopo un primo quarto equilibrato, allunga a ridosso dell'intervallo e vola anche sul +20 nella ripresa, prima di gestire il vantaggio. Deludente la prova di Sergio Rodriguez, autore di soli tre punti, il miglior realizzatore dell'Olimpia è Arturas Gudaitis (11). Per l'Efes brilla la stella di Shane Larkin, topscorer con 23 punti.

Un tempo, anzi meno. Tanto è durata Milano contro l'Efes, squadra che comanda in Eurolega. Si mette subito male per la squadra di Ettore Messina, priva degli infortunati Moraschini (out per settimane) e Brooks, e con Aaron White che ha i bagagli pronti per Tenerife. Due triple firmate da Simon e un ottimo Singleton (16 punti in totale), oltre a uno Shane Larkin da subito nel vivo della manovra turca, portano l'Efes sul 12-5. Brava l'Olimpia a ricucire immediatamente con un gioco da tre di Arturas Gudaitis e una tripla di Sergio Rodriguez. Ma la produzione in termini di punti del “Chacho” si ferma qui: 1/8 al tiro, nessun canestro da due. Magrissimo il bottino anche alla voce assist (uno) e rimbalzi (tre). Nonostante la serata storta dello spagnolo, l'Armani dà l'impressione di potersela giocare nel primo quarto, terminato 17-16 per i leader dell'Eurolega, privi di Vasilije Micic. Ma spesso le impressioni sono fuorvianti, e dunque i turchi allungano nel finale di secondo quarto: 42-33 e strada inesorabilmente in salita. Una salita resa ancora più ardua dalle percentuali al tiro di Luis Scola (nove punti con 4/13 dal campo), Vlado Micov (otto, con un buon 2/3 dalla lunga distanza ma un deludente 1/5 da due) e Keifer Sykes (sette, con 3/13 dal campo). Solido invece Kaleb Tarcewski (4/6 e dieci punti), bene Michael Roll e Arturas Gudaitis (miglior realizzatore di squadra con 11 punti). Molto positivo il lituano nel primo tempo, poi affonda come il resto della squadra. Dall'altra parte del campo, però, brilla la stella di Shane Larkin: 23 punti tra cui la tripla che dà la prima doppia cifra all'Efes. E per Milano è l'inizio della fine. Sertac Sanli (13 punti e 80% al tiro) trova il +20, massimo vantaggio: la partita cessa definitivamente di avere un senso, mentre Milano rischia di essere superata dal Panathinaikos e raggiunta dalla Stella Rossa.