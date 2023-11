Basket, Eurocup: terza vittoria di fila per Trento, lo Slask Wroclaw si inchina 84-75

© twitter

Sesta giornata di Eurocup di basket: successo per Trento, che nel sesto turno del gruppo B si impone per 84-75 contro lo Slask Wroclaw. Gara equilibrata fin da subito, con i polacchi che mettono il muso avanti alla fine del primo tempo sul 39-36. Alviti e Hubb trascinano la squadra di Galbiati, che resiste nel finale all’assalto di Miletic e McCullum. Terza vittoria consecutiva per la Dolomiti, dopo le altrettante sconfitte iniziali.