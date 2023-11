Basket, EuroCup: rammarico Trento, vince il Buducnost all’overtime

TRASFERTA AMARA

La formazione di Galbiati cade 98-96 in EuroCup di basket contro la formazione di Podgorica, guidata dal nuovo coach Zakelj

© ufficio-stampa La Dolomiti Energia Trentino cede 98-96 dopo un overtime nell'8° round di EuroCup di basket a Podgorica contro il Buducnost, scendendo a un record di 3-5 in classifica. Ai bianconeri non bastano i 25 punti e 6 rimbalzi di Prentiss Hubb, i 22 punti e 5 rimbalzi di Grazulis e gli 11 punti, 8 rimbalzi e 8 assist di Baldwin.

Paolo Galbiati deve fare a meno di Davide Alviti, costretto allo stop a causa di un problema al ginocchio destro lamentato in rifinitura la cui entità sarà valutata al rientro della squadra in Italia. In quintetto c’è Baldwin assieme ad Ellis, Stephens, Grazulis e Biligha. I primi cinque punti della Dolomiti Energia arrivano dalle mani di Graz, i bianconeri con un Ellis ispirato e un Biligha combattivo scappano subito nel punteggio anche perché il lettone dopo 5 minuti ha già 10 punti a referto (6-17). Da quel momento in poi però i padroni di casa cambiano volto, soprattutto in difesa, e concedono appena 5 punti a Forray e compagni fino al termine del primo quarto (20-22). Otto punti consecutivi di un Hubb improvvisamente “on fire” tengono avanti gli ospiti (26-30), a quel punto il testimone dell’attacco di Trento lo raccoglie Ellis che segna i canestri pesanti per tenere avanti i suoi arrivando all’intervallo lungo anche grazie a tre stoppate pazzesche di Biligha (44-45).

Stephens e Udom segnano canestri pesanti, poi sono le “solite” triple di Hubb e Grazulis a ridare margine di vantaggio agli ospiti nonostante le tante palle perse (61-65 dopo 30’ di gioco). Makoundou fa il fenomeno e segna due triple consecutive che valgono il 75 pari, Grazulis però non è da meno e segna la pesantissima tripla dell’83-85 nell’ultimo minuto. Una stoppata di Baldwin ferma il tiro di Wright e si va al supplementare. Hubb e Forray colpiscono dall’arco, ma i padroni di casa con tre prodezze consecutive di Wright e Paul sono avanti 96-91 entrando nell’ultimo minuto e mezzo. Finita? Macchè. Prentiss è un cecchino dall’arco, Baldwin gestisce il pallone del possibile pareggio, ma non è preciso in lunetta. Finisce 98-96.