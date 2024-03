Basket, è il weekend di Bologna-Milano. Banchi: "Riscattiamo Sassari e Olympiacos"

L'INTERVISTA ESCLUSIVA

Il coach della Virtus ci racconta le impressioni in vista del big match del 22° turno della Serie A di basket

È il weekend della sfida più attesa per il basket italiano: quella tra Virtus Segafredo Bologna e l'EA7 Emporio Armani Milano per la 22ª giornata di campionato. Ne abbiamo parlato con il coach delle V Nere, Luca Banchi: "Le gare contro Milano hanno sempre un gusto particolare. Queste squadre negli ultimi anni sono state protagoniste di partite sempre molto combattute, equilibrate, probabilmente è quanto accadrà anche domenica".

Per Bologna c'è la necessità di centrare un successo non solo per riscattare il k.o. dell'andata al Forum, ma anche per rialzare la testa dopo due sconfitte di fila tra Italia ed Europa: "Siamo attesi da un pronto riscatto dopo la sconfitta di Eurolega contro l’Olympiacos e in campionato contro Sassari. Speriamo che questa sia l’occasione di dare una gioia ai nostri tifosi, con una prestazione di alto profilo".