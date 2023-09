Basket, Datome: "Una delle estati più belle della mia vita"

BASKET

Il capitano azzurro dopo il match d'addio: "Lascio senza rimpianti e convinto della mia scelta"

© Getty Images La carriera di Gigi Datome si è conclusa con una sconfitta (89-85 contro la Slovenia nella finale 7°-8° posto), ma per l'ormai ex capitano dell'Italbasket quella dei Mondiali è stata comunque una cavalcata memorabile: "Questa è stata una delle estati più belle della mia vita - ha detto a fine gara -. Lascio senza rimpianti e sono convinto della mia scelta. Lacrime? Stava andando tutto bene, poi all'inno nazionale mi sono emozionato e non ce l'ho fatta... Ringrazio tutti per l'affetto che mi è stato dimostrato, dai compagni di squadra, al Poz, allo staff e stasera anche agli avversari che si sono fermati per applaudirmi".

Datome chiude il suo percorso professionale in azzurro con 203 presenze e 1766 punti (10° di sempre dietro a giganti come Marzorati, Meneghin, Brunamonti, Galanda, Basile, Bariviera, Magnifico, Villalta e Riva). Un esempio di serietà e rispetto verso la maglia azzurra, onorata anche con 320 apparizioni nelle selezioni giovanili dal 2001. "Abbiamo provato a vincere per chiudere meglio ma sono molto orgoglioso per quanto ha fatto questo gruppo entrando nelle prime otto squadre del mondo. Ora avrò più tempo da dedicare a ciò che conta veramente nella vita, ovvero ciò che c'è fuori dal rettangolo di gioco. Una delle mie più grandi fortune è stata avere come compagno un amico vero come Nicolò Melli. Da qualche tempo sta già facendo il Capitano, è un leader e lo merita. Questa squadra ha dimostrato di poter competere ad alto livello e sono certo che i ragazzi potranno ancora migliorare. È stato un onore".

POZZECCO: "DATOME UNA LEGGENDA, PERSONA UNICA"

"Gigi è una leggenda, lo ripeto ancora una volta, e io sono molto fortunato a essere qui. Lo ringrazio per quanto fatto e non lo dimenticherò mai. Ognuno può scegliere le modalità con cui raggiungere i propri obiettivi, Gigi ha scelto di essere una persona esemplare. È unico". Così il ct del'Italbasket, Gianmarco Pozzecco, sull'addio alla Nazionale di Gigi Datome.