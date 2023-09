Basket: l'Italia va ko nell'addio di Datome, è ottavo posto nei Mondiali

MONDIALI BASKET

La sfida contro la Slovenia di Doncic vede gli azzurri accarezzare la vittoria, prima di qualche errore di troppo che sancisce l'89-85 rivale. Gigi lascia il basket tra lacrime e applausi

Italia-Slovenia: the Last Dance per Datome















































L'Italia saluta i Mondiali e Gigi Datome, all'ultima partita da giocatore di basket, con una sconfitta. La finalina per il settimo posto premia infatti la Slovenia, trascinata da un Doncic nervoso, ma comunque capace di chiudere a 29 punti con 8 assist e 10 rimbalzi. Non bastano i 22 punti di Spissu e i 16 di un Fontecchio a mezzo servizio per regalare un'ultima vittoria al capitano, che saluta in lacrime tra gli applausi di Manila e dei compagni.

© Getty Images

Si concludono con una sconfitta i Mondiali di basket per l'Italia, che chiude ottava dopo aver perso 89-85 contro la Slovenia di un nervosissimo Luka Doncic. Nell'ultima gara da giocatore di basket per Gigi Datome, che si commuove per il suo ultimo inno di Mameli dopo 203 presenze in Nazionale e 1.766 punti, Pozzecco ritrova Fontecchio e torna a schierare il suoi quintetto tipo. L'avvio dell'Italia è di ottima fattura, col +4 iniziale firmato da Melli e Fontecchio. Tonut prende le misure a Doncic e Polonara si accende coi quattro punti che valgono il +8 (12-4). La Slovenia reagisce con la sua stella, ma resta in svantaggio e il primo quarto si chiude sul 18-15 azzurro. Nel secondo l'avvio è shock per l'Italbasket, superata con un parziale di 5-0 (20-18). Spissu ci riporta in vantaggio con una tripla e firma il massimo vantaggio in questo periodo (34-28) confermandosi molto efficace da tre e sfruttando i minuti di riposo concessi alla stella dei Dallas Mavericks. Doncic però rientra e rilancia subito i suoi, che passano in vantaggio e chiudono in vantaggio per 42-41 a metà partita. Vedi anche Basket Mondiali basket: applausi per l'Italia, ma ora le Olimpiadi

Il terzo quarto è quello dell'allungo sloveno, col 77 molto ispirato e ispiratore per i compagni: chiuderà con 29 punti, 8 assist e 10 rimbalzi. Le triple di Hrovat e Tobey firmano il +8 sloveno, mentre Datome rientra in campo e segna l'unico punto della sua partita. L'Italia si perde nuovamente da tre e scivola fino al 63-50, prima di rifarsi sotto trascinata da Spissu (70-60). Nel quarto periodo rientra con continuità Simone Fontecchio, out nella passata gara per un attacco influenzale, e l'Italia risale prepotentemente di tono. Il giocatore degli Utah Jazz ci trascina fino al 70-73 e innervosisce Doncic, che viene stoppato da Melli, bravo a firmare il -1 (72-73). La stella slovena firma nuovamente il +4, ma Fontecchio e Spagnolo portano il risultato in parità sul 76-76. A 3'26" dal termine ecco il commosso saluto a Gigi Datome, che esce dal campo tra le lacrime, acclamato da compagni ed avversari, venendo premiato dalla standing ovation della Mall of Asia di Manila. La sua uscita dal campo non distrae l'Italia, che resta a tiro e pareggia con Spissu fino all'83-83. Nel finale gli azzurri passano anche in vantaggio (85-83), salvo poi sprecare gli ultimi possessi: la tripla di Cebasek e i liberi di Hrovat e Dragic firmano così la vittoria slovena sull'89-85. Non bastano i 22 punti di Spissu e i 16 di Fontecchio per la vittoria dell'Italia, che chiude ottava nei Mondiali. La carriera di Gigi Datome si chiude dunque con 10'25" in campo, un punto realizzato e una sconfitta.