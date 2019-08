Basket, Danilo Gallinari dimesso dall'ospedale di Verona

Danilo Gallinari ha lasciato l'ospedale di Verona dove nella tarda serata di sabato è stato operato di appendicectomia. A renderlo noto è la Federazione Italiana Pallacanestro: "L’Azzurro, in ottimo stato di salute, ha fatto ritorno nel raduno della Nazionale in corso a Verona. Da domani inizierà il percorso di recupero per tornare a lavorare con i compagni nel raduno di Roma (12/14 agosto)". Il 30enne quindi prenderà regolarmente parte ai Mondiali in programma in Cina dal 31 agosto al 15 settembre.