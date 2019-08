Basket, Danilo Gallinari operato di appendicite a Verona

LO STOP

Danilo Gallinari è costretto di nuovo a fermarsi per problemi fisici. La stella della Nazionale italiana di basket è stato sottoposto a un intervento di appendicectomia nella tarda serata di sabato, mentre era in ritiro con gli azzurri.

"L’intervento, effettuato in laparoscopia presso l’ospedale di Verona alla presenza dello staff medico sanitario Azzurro, è perfettamente riuscito - si legge sul comunicato -. Danilo dovrà osservare alcuni giorni di riposo per poi intraprendere il percorso di riabilitazione e tornare a lavorare con i compagni nel raduno di Roma (12/14 agosto). Le sue condizioni verranno monitorate quotidianamente dallo staff medico sanitario della Nazionale nel raduno in corso a Verona".

L'Italia sta preparando i Mondiali che si terranno in Cina dal 31 agosto al 15 settembre: per fortuna stavolta il contrattempo non dovrebbe compromettere la partecipazione di Gallinari all'atteso evento, mentre due anni fa dovette saltare gli Europei per un infortunio alla mano destra.