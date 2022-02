Basket, Coppa Italia: Milano travolge Sassari e vola in semifinale

BASKET

A Pesaro, l'Olimpia batte 88-68 il Banco di Sardegna grazie ad un super terzo quarto da 23-9 e a un Delaney da 24 punti

L'Olimpia Milano è la prima semifinalista della Coppa Italia di basket. A Pesaro, la formazione di Messina si impone 88-68 su Sassari dopo un primo quarto da 27-18, con il Banco di Sardegna che si riporta sul -5 (42-37) all'intervallo lungo. A decidere la sfida, allora, è il super terzo periodo (23-9) in favore dell'Armani, che passa il turno grazie soprattutto a uno strepitoso Malcom Delaney, che mette a referto ben 24 punti. italyphotopress

Milano non sbaglia e centra la semifinale della Coppa Italia di basket. L'avvio è tutto in favore di una scatenata Olimpia, che trascinata dalle triple di Daniels e Hall vola subito sul 18-6 e costringe Bucchi al timeout, ma a fine primo quarto è comunque 27-18. Nel secondo, il Banco di Sardegna si riavvicina e, all'intervallo lungo, è solo +5 (42-37) per la formazione di Messina. Al rientro sul parquet di Pesaro, però, l'Armani chiude i giochi con un terrificante parziale di 18-3 in apertura di terzo quarto che vale il +20 (60-40) in favore dell'Olimpia, che concede soltanto 9 punti in 10 minuti. Sassari non riesce più a rientrare: finisce proprio con 20 punti di distacco, 88-68: Messina si gode un super Malcom Delaney da 24 punti, accompagnati dai 12 di Daniels e dai 10 di Ricci. Inutili, invece, i 19 di Logan per i sardi: l'Olimpia campione in carica resta in corsa per la vittoria, mentre il Banco di Sardegna saluta la Coppa Italia.