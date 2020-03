Basket, Clark rescinde e lascia Varese per il coronavirus

Addio inaspettato per la Pallacanestro Openjobmetis Varese: Jason Clark ha chiesto e ottenuto la rescissione consensuale del contratto per i timori legati al coronavirus. La società biancorossa fa sapere di "accogliere l'inaspettata richiesta del giocatore che, preoccupato dall'evolversi dello scenario epidemiologico nel nostro territorio, ha manifestato la volontà di raggiungere in America la moglie incinta e prossima al parto".