Basket, casi di positività al Covid a Cantù: rinviata la sfida con Treviso

Non si giocherà la partita di basket, valida per la quinta giornata del campionato di Serie A, in programma questo pomeriggio fra la De Longhi Treviso e l'Acqua San Bernardo Cantù. Lo ha deciso il presidente della Legabasket, Umberto Gandini, dopo che nella squadra canturina si erano manifestati alcuni casi di positività al Covid. L'obiettivo, spiega la Legabasket, è quello di "ridurre il rischio di un potenziale focolaio che potrebbe già essere in atto e di tutelare la salute di atleti e staff tecnici delle due squadre coinvolte e degli arbitri". Nei prossimi giorni verranno decise le modalità di recupero della partita.