Olimpia Milano, un elemento del gruppo squadra positivo al Covid-19

C'è un caso di positività al Covid-19 nell'Olimpia Milano. Il club ha comunicato che si tratta di un elemento del gruppo squadra totalmente asintomatico. È già partito l'isolamento per il soggetto interessato, mentre tutti gli altri sono già stati sottoposti a un giro di tamponi risultati tutti negativi. Non sembra essere in dubbio al momento il prossimo impegno delle Scarpette rosse in casa della Fortitudo Bologna previsto domenica alle 17.

La Pallacanestro Olimpia Milano comunica che, a seguito dei test effettuati nella giornata di venerdì 23 ottobre come da protocollo, è emerso un caso di positività al Covid-19 all’interno del Gruppo Squadra. Il soggetto è totalmente asintomatico e sta seguendo in isolamento le procedure previste dal protocollo sanitario. Tutto il gruppo è stato sottoposto immediatamente ad ulteriore test il cui esito è stato ancora negativo. Pertanto, l’attività di squadra è proseguita in vista della partita di domani a Bologna.