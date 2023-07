Basket, Bronny James dimesso dall'ospedale: ora riposo a casa

BASKET

Il figlio di LeBron torna a casa tre giorni dopo l'arresto cardiaco. La stella dei Lakers: "Stiamo tutti alla grande"

© Getty Images Bronny James è stato dimesso dall'ospedale, tre giorni dopo l'arresto cardiaco che lo aveva colpito mentre si allenava nella palestra della University of Southern California, il college in cui milita. Il figlio maggiore di LeBron James si trova ora a casa con la famiglia e dovrà affrontare un periodo di riposo.

IL COMUNICATO DELL'OSPEDALE

"Grazie alla risposta rapida ed efficace dello staff medico della USC, Bronny James è stato trattato con successo per un arresto cardiaco improvviso. È arrivato al Cedars-Sinai Medical Center pienamente cosciente, neurologicamente intatto e stabile. Mr. James è stato curato tempestivamente da uno staff altamente preparato ed è stato dimesso e rimandato a casa, dove ora sta riposando. Sebbene il suo recupero sia ancora in corso siamo fiduciosi nei suoi progressi e incoraggiati dalla sua risposta, dalla sua resilienza e dal supporto ricevuto dalla sua famiglia e dalla sua comunità".

Poche ore prima delle dimissioni aveva parlato anche il papà: "Voglio ringraziare le innumerevoli persone che hanno inviato alla mia famiglia il loro affetto e le loro preghiere. Sentiamo la vostra vicinanza e vi siamo molto grati - le parole via social della stella dei Los Angeles Lakers -. Stiamo tutti alla grande. Abbiamo la nostra famiglia unita, sana e salva, e sentiamo il vostro amore. Avremo altro da dire quando saremo pronti, ma intanto volevo dire a tutti quanto il vostro supporto ha significato per tutti noi!".

LeBron James Jr, 18 anni, era crollato a terra durante una sessione di allenamento con i suoi USC Trojans ed era stato immediatamente portato in ospedale e ricoverato in un reparto di terapia intensiva, per poi essere trasferito in uno ordinario nel momento in cui le sue condizioni si erano confermate stabili.

Tra i talenti più promettenti del basket universitario americano, Bronny è stato inserito tra le prime 30 scelte in diverse proiezioni del Draft Nba 2024, il primo in cui sarà eleggibile.