Basket, Bologna si ferma per Virtus-Real Madrid di Eurolega: "Serve la nostra miglior versione"

VIGILIA

Le parole di Banchi prima dell'imperdibile sfida: "Ci aspetta un’altra serata di grande basket da onorare con una prestazione coraggiosa"

Per rientrare nella zona play-off di Eurolega di basket, un risultato che sarebbe più che meritato visto il percorso fin qui intrapreso, la Virtus Segafredo Bologna (17-11) ha bisogno di andare oltre le aspettative come spesso accaduto in questa stagione europea. Lo dovrà fare soprattutto nella prossima sfida in programma, domani alle 20:30 contro il Real Madrid (22-6) primo nel ranking, ma reduce da tre k.o. di fila e senza tre pedine importanti: Sergio Rodriguez, Rudy Fernandez e Fabien Causeur.

© IPA

Le parole di Luca Banchi alla vigilia della gara: "Ospitare il Real Madrid campione d’Europa e attuale capolista significa dover mostrare la nostra miglior versione per contenere l’impatto di un roster così strutturato, esperto e spettacolare. Il loro sistema è costruito attorno alla combinazione di playmaker creativi e centri dominanti, cui si aggiungono una serie di giocatori estremamente versatili in grado di far considerare anche quest’anno il Real Madrid come la squadra da battere, per potenzialità, qualità di gioco e continuità di rendimento. Ci aspetta un’altra serata di grande basket da onorare con una prestazione coraggiosa e continua che ci consenta di tenere la scia della squadra a oggi leader per vittorie, punti realizzati e assist. La città di Bologna, i tifosi virtussini e la Segafredo Arena risponderanno come loro solito creando le condizioni affinché la nostra squadra sappia trovare le giuste risposte a una gara tra le più complesse dell’intera stagione".

Le parole di Chus Mateo, allenatore del Real: "Le tre sconfitte di fila? Non siamo preoccupati. Continuiamo a lavorare giorno per giorno. Affrontiamo un avversario che vuole raggiungere i play-off. Sono un gruppo fisico, giocano una buona pallacanestro con chiari leader in attacco e buoni giocatori in generale. Dobbiamo migliorare la nostra concentrazione, vogliamo essere più bravi a rimbalzo e con i turnover, che forse sono dovuti alla mancanza di un po' di freschezza. È una partita importante e vogliamo fare una buona prestazione, ma sappiamo quanto sia lunga la stagione e quanto si debba lottare per vincere i titoli"