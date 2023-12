Basket, Bologna ospita il Barcellona in Eurolega: "Servono fisicità, aggressività e coraggio"

EUROLEGA

Virtus attesa dal primo dei due impegni di Eurolega di basket: Banchi e Mickey presentano la sfida contro i blaugrana

© IPA Dopo essere uscita sconfitta dalla sfida con il Bayern Monaco, la Virtus Segafredo Bologna di Luca Banchi cerca subito riscatto all'interno di un doppio turno parecchio impegnativo di Eurolega di basket. La prima squadra a "invadere" la Segafredo Arena è il Barcellona (record 9-2) reduce da tre vittorie consecutive, l'ultima per 101-92 contro l'ASVEL di Gianmarco Pozzecco.

Roger Grimau ha per le mani un gruppo estremamente talentuoso. Luca Banchi, invece, dovrà fronteggiare l'emergenza infortuni che gli toglierà con ogni certezza Awudu Abass, Jaleen Smith e Alessandro Pajola.

Le parole di Luca Banchi alla vigilia della gara: “Per affrontare una squadra come il Barcellona dovremo partire dalla nostra identità di gioco e dalla consapevolezza che servirà opporre grande fisicità, aggressività e coraggio per arginare una avversaria così ricca talento. Il Barça sta vivendo un momento molto positivo e ogni elemento in organico, compreso i nuovi innesti, sta fornendo un eccellente rendimento. Hanno uno stile di gioco ormai consolidato negli anni cui Grimau, ex-giocatore blaugrana, sta dando ulteriore impulso. Il nostro compito sarà quello di rendere loro la vita difficile mettendo in campo tutta l’energia che la Virtus Segafredo Arena saprà trasmetterci, oltre alla faccia tosta, indispensabile per sfidare i nostri avversari in un duello che ci auguriamo possa essere quanto più combattuto ed equilibrato possibile”.

Le parole di Jordan Mickey nel pre-gara: “Domani ci attende una partita dura, avremo di fronte una delle migliori squadre di Eurolega fino ad adesso. Stanno giocando davvero bene. Da parte nostra dovremo continuare a migliorare la nostra difesa, andare bene a rimbalzo, pronti per giocare una gara con il giusto bilanciamento”.